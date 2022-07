Charles Leclerc sufrió grave accidente en el premio de Francia

Entornointeligente.com /

El piloto monegasco Charles Leclerc de la escudería de Ferrari en la Fórmula 1 sufrió un grave accidente este domingo mientras corría en el Gran Premio de Francia, mientras se encontraba liderando la carrera. El accidente tuvo lugar mientras el piloto transitaba por la curva 11 en la vuelta 29.

Afortunadamente para este piloto, todo terminó sin consecuencias, pero definitivamente hubo una gran decepción, tanto en lo personal como en el equipo, y a nivel mundial entre los fanáticos de Ferrari.

Alrededor de la vuelta 17, Max Verstappen ingresó a pits para el cambio de neumáticos, mientras Charles Leclerc incrementaba poco a poco el ritmo. Verstappen regresó a la pista en el séptimo lugar, a más de 27 segundos de su rival en el campeonato y comenzó a girar más rápido.

Charles Leclerc forced to retire from a race whilst leading for a third time this season 😳 #FrenchGrandPrix pic.twitter.com/EaQrf8MwiO

— SPORTbible (@sportbible) July 24, 2022

El grito y desesperación de @Charles_Leclerc . No es para menos!!! @ScuderiaFerrari #FrenchGP

pic.twitter.com/tv0WgQjbhI

— Javier Trejo Garay (@trejogaray) July 24, 2022

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com