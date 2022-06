Charles Leclerc hizo ahora la pole en GP de Azerbaiyán

Entornointeligente.com /

Charles Leclerc ganó por cuarta vez consecutiva la primera posición de partida el sábado para el Gran Premio de Azerbaiyán.

El piloto de Ferrari tuvo un tiempo de 1 minuto, 41.359 segundos en su última vuelta de la sesión, venciendo al Red Bull del mexicano Sergio «Checo» Pérez por .282 segundos.

El líder del campeonato, Max Verstappen, también con Red Bull, se clasificó tercero a .347 de Leclerc.

Leclerc ganó la pole en las tres carreras anteriores, pero no obtuvo triunfos. En Azerbaiyán el año pasado también obtuvo la pole, pero Pérez ganó la carrera.

Pole is becoming a habit for @Charles_Leclerc !

Watch the highlights from a dramatic qualifying in Baku 🇦🇿 #AzerbaijanGP #F1

— Formula 1 (@F1) June 11, 2022

El mexicano, que viene de ganar el Gran Premio de Mónaco, se mostró optimista sobre sus posibilidades en la carrera del domingo, pero reconoció que tuvo suerte en clasificarse después de tocar un muro.

«Lo golpeé varias veces, pero este auto luce muy fuerte este año», dijo.

«Tuve suerte porque estaba encima del límite», añadió.

Verstappen dijo que sintió a su auto «un poco alterado» en cuanto a equilibrio.

Sunday's starting line-up 👀 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/mLkC3pERe1

— Formula 1 (@F1) June 11, 2022

«Parece que estamos un poco en desventaja en una vuelta, pero creo que a la larga nuestro auto debe estar bastante bien», añadió.

Carlos Sainz con Ferrari fue cuarto, George Russell con Mercedes fue quinto y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, también con Mercedes, obtuvo el séptimo puesto.

Baku 🤝 Drama

Don't miss Sunday's race! ⏰ #AzerbaijanGP @ROLEX pic.twitter.com/OyVfLuv00Z

— Formula 1 (@F1) June 11, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/HLDh3vhmpJ5B42HUNhcIFP

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí : https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Warriors empata la final de la NBA con un Curry magistral (+videos) Yulimar Rojas establece la mejor marca del año en salto triple (+video)

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com