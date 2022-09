Entornointeligente.com /

Charles III será proclamado rei por conselheiros neste sábado; entenda De acordo com a tradição, o Conselho de Adesão se reunirá antes da leitura pública da Proclamação Principal, que ocorrerá durante o fim de semana em diversos países. Por Giuliana Viggiano, g1

10/09/2022 00h01 Atualizado 10/09/2022

1 de 1 Charles III faz primeiro discurso como rei — Foto: Yui Mok/Pool via REUTERS Charles III faz primeiro discurso como rei — Foto: Yui Mok/Pool via REUTERS

O rei Charles III será formalmente proclamado monarca nesta sábado (10) em uma cerimônia conhecida como Conselho de Adesão, que será seguida da leitura da Proclamação Principal. A coroação do novo líder, entretanto, ainda pode levar meses para acontecer.

Mas isso não significa que o Reino Unido esteja sem um líder de Estado: a lei Rex nunquam moritur («o rei nunca morre», em latim) determina que o trono seja assumido pelo primeiro integrante na linha de sucessão real assim que o último monarca morre. Portanto, no momento em que a rainha Elizabeth II morreu, na quinta-feira (8) , Charles III se tornou rei.

Charles III faz primeiro discurso como rei e diz que vai servir a vida toda

Conselho de Adesão

O Conselho Privado é integrado por mais de 700 pessoas, dentre elas o rei, Charles III, a primeira-ministra, Liz Truss , membros do gabinete, ministros, juízes, figuras da Commonwealth e o líder da oposição. Além de aconselhar o monarca, o grupo tem diversas funções administrativas, executivas e judiciárias.

A cerimônia do Conselho de Adesão é um encontro dos integrantes do Conselho Privado e deve acontecer antes das reuniões do Parlamento. A cerimônia acontece nos Apartamentos de Estado do Palácio de St. James, em Londres , e é dividida em duas partes.

Na primeira, sem a presença do rei, o lorde presidente do grupo anuncia a morte do soberano (a rainha Elizabeth II) e proclama o novo rei. O secretário do Conselho, então, lê a Proclamação de Adesão, que é assinada por apoiadores do monarca.

Também nesta etapa, o grupo aprova formalmente diversas ordens consequentes e o lorde presidente explica como as notícias da Proclamação serão divulgadas. Em seguida, o Conselho dá ordens para disparar armas no Hyde Park e na Torre de Londres.

A segunda parte do Conselho de Adesão conta com a presença do rei. Nela, o monarca faz uma declaração pessoal sobre a morte da antecessora, aprova ordens no Conselho para facilitar a continuidade do governo e lê e assina um juramento para preservar a Igreja da Escócia .

Esta última é necessária porque há divisão de poderes entre Igreja e Estado na Escócia. Geralmente, meses depois, na abertura estadual do parlamento, outro juramento é feito, a declaração de adesão, cujo intuito é manter a sucessão protestante do trono.

Leitura da Proclamação Principal

Após o Conselho de Adesão, a Proclamação Principal do novo soberano é lida para o público da varanda do Tribunal do Convento no Palácio de St. James. A leitura do documento é feita pelo rei de armas principal da Ordem da Jarreteira, que estará acompanhado do conde marechal do Reino Unido e do sargento de armas.

Em meio à grande cerimônia, trompetistas costumam tocar uma fanfarra da sacada e salvas de tiros são disparadas no Hyde Park e na Torre de Londres ao mesmo tempo. Pouco depois, a Proclamação é lida no Royal Exchange, em Londres. Após exatas 24 horas, o documento é lido na Escócia, na Irlanda do Norte e no País de Gales .

As bandeiras, que estão hasteadas a meio mastro em luto, são colocadas a pleno mastro no período entre as leituras do documento.

