Entornointeligente.com /

Charles Carrera (archivo, abril de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

Charles Carrera fue denunciado por abuso de funciones; para el senador frenteamplista es «un señalamiento sin sustento» Publicado el 8 de agosto de 2022 Parlamento 3 minutos de lectura El Ministerio del Interior interpuso una denuncia penal contra el legislador por respaldar, en 2012 -cuando era director general del MI-, el apoyo de la cartera a una víctima de un balazo que se produjo durante una fiesta de policías. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El senador del Frente Amplio Charles Carrera defendió este lunes su accionar en 2012, al respaldar el apoyo ofrecido por el Ministerio del Interior (MI) a un vecino que recibió un disparo mientras transcurría una fiesta en la casa de quien entonces era subcomisario de La Paloma. El domingo, en el programa Santo y seña de Canal 4 se emitió un informe que relató el incidente ocurrido en la noche del 12 de noviembre de 2012, cuando un joven de 26 años, Víctor Hernández, recibió una bala perdida que lo dejó parapléjico, proveniente de la casa de enfrente, donde se estaba celebrando el cumpleaños del subcomisario Marcos Martínez.

El hombre estuvo ocho meses en el Hospital de Clínicas y luego, por disposición del Ministerio del Interior, se le brindó asistencia en el Hospital Policial hasta diciembre de 2016. Además, la víctima recibió por parte de la cartera tickets de alimentación por 20.000 pesos mensuales.

El caso tuvo varias instancias judiciales, pero hasta el momento nadie fue responsabilizado por los hechos. Tras el incidente, se inició una investigación administrativa que derivó en el sumario del subcomisario y una denuncia penal por lesiones, que fue archivada en 2014 por falta de pruebas. Al tomar el caso, el abogado Roberto Ferreira pidió el desarchivo de la causa, en marzo de 2015, pero el caso volvió a ser archivado en 2019. Ante la existencia de nuevos elementos, la aparición de un testigo e irregularidades en la preservación de la escena, el caso fue reabierto en setiembre de 2020. Por el delito que se investiga, el caso prescribe en 2022. En setiembre de 2016 se realizó la primera demanda civil por daños y perjuicios, que también fue archivada debido a que el caso no estaba aclarado desde el punto de vista penal.

El programa Santo y seña informó sobre una denuncia penal abierta por el Ministerio del Interior el 13 de julio de 2022 contra Carrera, por entender que su accionar como director general del MI en ese caso puntual fue ilegal y puede constituir abuso de funciones. También se difundió la grabación de una reunión que tuvo lugar en 2013 en el despacho de Carrera, en la que participaron la víctima, su hermano y su madre, y la directora de Asuntos Internos Estella González.

«Vos si estás todo nervioso te vas de acá tranquilamente y no me jodas más, pero yo la llamé a tu madre para ver si les podemos dar una mano, porque a mí no me interesan los canales, no me interesa el Partido Nacional, no me interesa el Partido Colorado, no me interesa Nacho Álvarez y te vas a cagar. Porque yo llamé acá para ver si les puedo dar una mano, porque a mí me interesa lo humano, lo demás no me interesa», expresó Carrera en esa conversación. El legislador sostuvo que si el MI no hubiera «tenido interés», los hubiera «dejado en la calle cuando se fueron del Clínicas […]. Te hubiéramos dejado en la calle, ¿qué te venís acá a hacer el loco conmigo?», agregó. «¿Quién te está dando una mano con los tickets y todo? Están recibiendo la mejor atención», agregó.

Este lunes, Carrera dio su versión de los hechos en un comunicado, en el que informó que el entonces ministro, Eduardo Bonomi, recibió a organizaciones sociales que denunciaron el hecho y pidieron contención para el hombre y su familia, y que se dispuso una investigación interna para esclarecer el caso. «Sostengo lo mismo que entonces: si el Estado es responsable del daño ocasionado por un presunto mal accionar policial, el MI debe hacerse cargo. Tal como se escucha en el audio, siempre recomendamos al afectado llevar adelante el proceso judicial correspondiente», expresó.

Mesa Política del FA respaldó a Carrera Mientras Carrera, desde su rol de senador, solicitó «conocer qué acciones se tomaron a nivel administrativo y penal con el comisario Marcos Martínez, quien actualmente está al frente de la comisaría de Lascano y es señalado como el responsable del hecho mencionado», la Mesa Política del FA y su presidente, Fernando Pereira, respaldaron al legislador. En un comunicado, el órgano frenteamplista señaló que la ayuda que se le dio a la víctima fue «documentada», se trató de una acción del MI «a pedido de organizaciones humanitarias» y no hubo «intentos de encubrimiento». Por el contrario, calificaron la denuncia como un «ataque» contra Carrera y la fuerza política.

En tanto, desde filas oficialistas, el diputado colorado Felipe Schipani realizó este lunes un pedido de informes al MI, en el que solicitó «copia de todas las actuaciones que obren en poder de la cartera en relación al caso de Víctor Hernández y la investigación realizada por Asuntos Internos», así como la documentación «relativa a la atención de Víctor Hernández en el Hospital Policial, así como de los tickets de alimentación o cualquier otra prestación recibida» y «la denuncia radicada en Fiscalía en relación a estos hechos». Por su parte, la bancada de senadores del PN decidió pedir una reunión al ministro Luis Alberto Heber para conocer los detalles del hecho.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Charles Carrera Ministerio del Interior Comentar este artículo 1 comentario Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com