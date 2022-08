Charlas de quincho

Entornointeligente.com /

Avance. La semana corta por el feriado de conmemoración de la muerte de José de San Martín, el lunes, si bien se volvió a notar por la cantidad de turistas en todas las rutas, prácticamente no cambió el ritmo de acontecimientos políticos y económicos, que siguieron multiplicándose en forma exponencial. Es que a pesar de que el nuevo ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, vio frenados varios de sus intentos de avance (lo que se podría revertir esta semana) con el nombramiento anoche -finalmente-, del economista Gabriel Rubinstein como viceministro (lo que le permitirá a Massa viajar a EE.UU. a negociar las tasas), y la puesta en marcha de las nuevas tarifas de servicios. En medio, la suba ayer de 7,5% de YPF para naftas y gas oil, que seguramente será copiada por las restantes petroleras, le va agregar algo más de «condimento» a la tensión y protestas de los últimos días, que lejos de amainar, se siguen multiplicando. «La CGT quedó descolocada. Había decidido «retomar» la calle, mucho antes de los cambios ministeriales, y la movida les quedó fuera de foco, lo que se notó», reconocía un sindicalista de los tradicionales, que también está viendo venir la sacudida interna con dirigentes que ya tienen entre 30 y 40 años al frente de sus gremios, sin rotación, y con un esquema que el mundo actual, la realidad de la Argentina, y el post-pandemia tecnológico fuerza a cambiar. Así, a pesar de l cotillón desplegado en la calle por los gremios más fuertes el miércoles, y con epicentro en el Congreso, no lograron hacer subir la térmica, las consignas (si las hubo) se diluyeron, y esquivaron profesionalmente la marcha de la izquierda.

División. Se sabía que el cambio «forzoso» que el economista Claudio Lozano debió encarar, abandonando su sillón de director del Banco Nación, ante la insistencia de la nueva presidenta de la entidad, Silvana Batakis, no iba a terminar allí. Así, ayer la Unión Popular de Lozano informó oficialmente que abandona el Frente de Todos (FdT) en el que venía trabajando. No lo hizo en silencio. Criticó fuertemente a Massa, atribuyó los cambios a «un golpe de mercado», e informó que encara un «proyecto propio con miras a 2023». No es lo único que se va deshilachando. También en Cambiemos las aguas están agitadas y las amenazas de ruptura se escuchan por varios lados, especialmente después de la conmoción generada por Elisa Carrio, que aún no se calma, menos aún en la medida que el expresidente Mauricio Macri persiste en su postura de intervenir, directa e indirectamente, lo que es cuestionado también fuertemente en el seno del frente donde muchos consideran que «ya tuvo su oportunidad, y ahora debe dar un paso al costado», como señaló un exfuerte operador político que ahora está nuevamente, cercano al grupo. Por supuesto que las fotos del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con el ministro del cristinismo, y ahora candidato radical, Martín Lousteau tampoco contribuyeron a cerrar la grieta. Tanto así que ya comenzó a escucharse la posibilidad de una interna de la UCR antes de las PASO del frente. Sin embargo, las declaraciones de la jueza Arroyo Salgado, respecto al Caso del fiscal Claudio Scapolán, y el apoyo indirecto a Carrió en este tema, «provocaron el llamado a silencio de varios, algunos por prudencia, y otros…» , fue la enigmática frase incompleta que dejó flotando en el ambiente un miembro de Cambiemos.

Karina, a la deriva. La Libertad Avanza, fuerza que comanda el diputado Javier Milei, continúa con varias internas que desgastan, a velocidad crucero, parte del capital político logrado el año pasado y que comprometen, a niveles serios, cualquier tipo de armado nacional de cara a 2023. El legislador vio de cerca las primeras batallas y decidió blindarse en su hermana, Karina, quien fue -en realidad- el insumo principal de conflictos por doquier en la fuerza política liberal. A la polifuncional repostera se sumó el operador Carlos Kikuchi, un personaje al que los propios militantes de todas las líneas de la Libertad Avanza ya lo denominan «Quioscuchi», como contó Ámbito semanas atrás. El último fin de semana fue muy comentado el lamentable y nuevo episodio de Karina, días atrás, en la presentación de un documental en el Teatro del Globo, cuando un invitado expuso ante la sala y, en un claro tono de broma, le dijo al propio Milei -de espectador- que le pediría la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si llegaba a la Presidencia. «Voy a ver si te la doy», contestó Karina, quien confirmó todas las críticas hacia ella delante de un abundante público. Lo peor es que, ahora, desde su propio bando empiezan a preocuparse. «Para saber la gravedad de todo esto, ella ni siquiera tiene idea de qué es la AFI. Es una persona a la deriva. Todo esto la sobrepasó», deslizaron a este diario.

Controlar. La vuelta a la presencialidad de la conmemoración del tradicional aniversario de la poderosa Bolsa de Comercio de Rosario, esta vez el 138, no solo trajo un lleno total, sino la presencia de la mayoría de dirigentes de todos los sectores, incluyendo al gobernador de la provincia Omar Perotti, que no dudó en reclamar la asistencia de la Nación, tanto en los temas de seguridad, como en los costos de los servicios (mucho más caros en el interior), como en el de los incendios, que ahora asolan la zona de las islas del bajo Paraná. «Además de denunciar, tienen que controlar¡¡», se quejaba un asistente al acto, en un doble mensaje a la Nación y a las provincias (Santa Fe y Entre Ríos) donde se supo que cantidad de establecimientos son fiscales provinciales, y algunos nacionales. Se esperaba, además, que después de los dramáticos sucesos del verano, cuando se quemaron cerca de 2 millones de hectáreas en el norte (un millón solo en Corrientes), la relación oficial sería inmediata para combatir los incendios, además de destrabarse los fondos para el combate del fuego con hidrantes, tanques, mochilas para los bomberos, etc, que no llegan, mientras la lucha se demora, y se multiplican las acusaciones cruzadas. Así, mientras el dueño de casa, Miguel Angel Simioni, planteaba la «necesidad de una estructura tributaria simple y justa, la reducción de los impuestos a la exportación», y «el mantenimiento de los porcentajes de corte con biodiesel en 12,5% (que las automotrices resisten convalidar), en la platea las miradas se entrecruzaban, entre otras cosas, porque Santa Fe, tiene cerca del 80% de la capacidad instalada nacional para biocombustibles. También al nuevo secretario de Agricultura, Juan José Bahillo le fue demasiado bien, a pesar de que ese día apeló a un discurso mucho más libre empresista que el día anterior en el Congreso, donde había defendido los cupos, los volúmenes de equilibrio, y la prohibición de exportar algunos cortes vacunos. Igual le reclamaron por las diferencias de retenciones entre la leche en polvo (9%), y los quesos (5%), entre otras varias cuestiones que ¨»prometió» atender, ante el escepticismo de muchos de los que lo rodeaban. Igualmente llamó la atención la silla vacía de los semilleristas en una noche considerada, casi, refundacional y en un lugar donde los temas económicos ocupaban a todos los grupos.

