‘Chaquito’ Giménez a ESPN: Me voy (del Cruz Azul) con una gran imagen del club

El delantero mexicano Santiago Giménez reveló a ESPN que esta noche viaja a los Países Bajos para realizar las pruebas médicas con el Feyenoord , y aseguró que se lleva una gran imagen del Cruz Azul.

«Me voy (del Cruz Azul) con una gran imagen del club, me había tocado ser aficionado desde que llegué. La afición se ha portado de maravilla conmigo, los jugadores, cuerpo técnico y no me queda nada más que decir que es un club hermoso», señaló el ‘Chaquito’ Giménez.

Santi Giménez , quien aspira a ganarse un lugar en la lista de Gerardo Martino , DT de México , para la Copa del Mundo de Qatar 2022 , aclaró que todavía no ha firmado nada con el conjunto holandés, pero aprovechó para agradecer a la directiva del Cruz Azul por apoyarlo, aunque señaló que al principio no estaban contentos con dejarlo salir de la plantilla.

«No hay nada oficial. En la noche voy a viajar, es casi un hecho. Voy a hacer pruebas médicas y voy a regresar. Estoy muy emocionado porque desde el principio de mi carrera me trazado metas y una de éstas era ir a jugar Europa

Santiago ‘Chaquito’ Giménez. ESPN «Hace como tres semanas hubo un interés, la verdad es que nada concreto de ofertas y tratamos de decirlo al Cruz Azul , obviamente no fue de su agrado porque ellos tenían la intención de que yo me quedara, confiaron en mi mucho y estoy muy agradecido con ellos», expresó.

Por último, Santiago Giménez manifestó que La Máquina siempre será su casa y espera volver al club en el futuro.

«Siento que Cruz Azul es mi casa, siempre lo va a hacer y estoy seguro que algún día podré regresar, si Dios me lo permite. Para mi estoy saliendo de casa, eso me pone triste, pero a la vez estoy muy emocionado porque voy a crecer como persona y como jugador», aseveró.

