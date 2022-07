Chaparina: condenan a 3 policías, pero quieren la cabeza de Llorenti

Entornointeligente.com /

Tras la primera sentencia por la represión a la marcha por el Tipnis de 2011, las víctimas de este caso anunciaron su intención de abrir otro proceso para enjuiciar a quienes consideran autores intelectuales y que eran funcionarios del Gobierno, como el exministro de Gobierno Sacha Llorenti, según un reporte de Erbol. Después de 11 años de la represión violenta a la marcha por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz condenó la madrugada de este viernes a dos años y ocho meses de prisión a tres generales de la Policía y absolvió de toda culpa a otros dos. El argumento de las víctimas consiste en que los policías, ya enjuiciados y sentenciados por la represión, argumentaron que sólo recibieron órdenes Llorenti y otras autoridades. «Al unísono, (los policías enjuiciados) han establecido que quienes dieron la orden para la intervención fueron el ministro de ese entonces Sacha Llorenti, el viceministro Carlos Farfán y el responsable de Asuntos Jurídicos (del Ministerio de Gobierno), que era el señor Boris Villegas», dijo el abogado Jorge Quiroz, que representa a Olga Flores, una de las víctimas que sufrió la represión. «Vamos a hacer (el caso) Chaparina II, porque hay suficientes elementos para enjuiciar al señor Sacha Llorenti, al señor Evo Morales y al señor vicepresidente Álvaro García Linera», dijo Rafael Quispe, también víctima en este proceso. Quispe aseveró que, en el juicio que recién terminó, los «generales alegaron de que ellos han cumplido solamente las instrucciones emanadas de Sacha Llorenti». Asimismo, involucró a Evo Morales porque para el operativo de Chaparina se movieron aviones, cuyo desplazamiento sólo tendría que haber sido autorizado por el mandatario.

Apartado Sacha Llorenti era denunciado en el caso Chaparina, pero la Fiscalía decidió apartarlo del proceso sin culpa. El abogado Quiroz explicó que pedirán al tribunal que emitió la sentencia que remita los antecedentes del caso al Ministerio Público, para que se abra otro proceso. Anunció que, si la Fiscalía no abre el segundo caso, las víctimas actuarán. En el caso de Rafael Quispe, manifestó que no buscará abrir el segundo caso mientras Evo Morales siga teniendo el poder, porque considera que en estas circunstancias la Fiscalía rechazará la denuncia y en el futuro no se podrá volver a presentarla. No obstante, antes de iniciar el caso Chaparina II, ambos expresaron su intención de apelar la sentencia, al considerarla benigna contra los responsables de la represión. En el juicio que ya terminó, sólo tres policías fueron condenados a dos años y ocho meses, es decir, una cuantía de pena que les permitiría evitar la cárcel.

Evo Morales también debería ser juzgado La condena por los delitos de incumplimiento de deberes y allanamiento, vejaciones y torturas y privaciones de libertad recayó sólo en miembros de la Policía y no en autoridades del gobierno de Evo Morales, quienes deberían ser juzgadas y condenadas, según la activista de derechos humanos Olga Flores, en una entrevista con Correo del Sur. «Debía ser primero juzgado y luego condenado el presidente Evo Morales, quien fue el que dio la orden, por intermedio del Ministro de Gobierno (en ese entonces, Sacha Llorenti)», indicó Flores. Recalcó que en el Órgano Ejecutivo de esa época había un «gabinete chico» que respondía fielmente a Morales, ya que también había «gente digna» que renunció ante la represión a los indígenas.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com