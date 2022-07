Channing Tatum describió cómo será el baile que hará para Magic Mike 3

Entornointeligente.com /

La anticipada tercera entrega de Magic Mike (Last Dance) ya completó su instancia de rodaje y ahora se encuentra en posproducción. El largometraje de Steven Soderbergh protagonizado por Channing Tatum e inspirado en sus propias vivencias como stripper en Tampa promete concluir la trilogía con muchos componentes novedosos. Así lo manifestó su protagonista en una entrevista con ET Online, en la que se refirió a un número musical erótico que dejará a la audiencia boquiabierta.

«Me han visto bailar en el escenario, pero nunca me han visto dar un baile erótico, íntimo y directo», reveló el actor. «Tengo un baile bastante loco que abre la película, empezaremos en un nivel bastante fuerte y luego, al final, haré una versión de la danza del agua. Hay una escena de agua en la película, por lo que todo es real», amplió.

Por otro lado, Tatum se refirió al espectáculo de Magic Mike y cómo superó sus expectativas. «Ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer un show en vivo durante la primera película y luego terminamos haciéndolo en Las Vegas», declaró el actor y remarcó: «Hicimos este show del que todos nos enamoramos y pensamos: ‘Tenemos que hacer una gira por Estados Unidos’. Queremos llevárselo a todos porque es medicina. Es medicina para el alma».

Tatum también hizo hincapié en que el espectáculo es inclusivo: «No me importa lo que te guste. Irás y pasarás el mejor momento de tu vida», aseguró sin titubear. De esta forma, el actor comienza a despedirse de una saga muy importante en su vida y del equipo con el que ha venido trabajando. «Son como mis hermanos y mis hermanas. Somos como una pequeña familia», manifestó.

La pelea con Thandiwe Newton y el ingreso de Salma Hayek

A comienzos de abril, mientras se encontraba en pleno rodaje de Magic Mike’s Last Dance, Thandiwe Newton protagonizó una pelea con Tatum que derivó en la desvinculación de la actriz del proyecto. En un comienzo, se brindó una versión de la discusión vinculada al Slapgate de Will Smith en los premios Oscar. Una de las primeras publicaciones en dar cuenta de esa versión fue The Sun. El periódico británico informó que los dos intérpretes protagonizaron una discusión que terminó volviéndose «inimaginablemente violenta».

Una fuente le indicó al medio: «Se pelearon por la debacle en los Oscar», haciendo clara referencia a la histórica bofetada que Smith le propinó a Chris Rock, luego de que el anfitrión bromeara sobre la alopecia de su esposa. Esa misma fuente aportó otro dato: «Fue un intercambio de palabras tenso, pero de repente se intensificó: Channing se subió a su auto y desapareció». Asimismo, el protagonista y productor del filme habría expresado: «Ya no trabajaré con ella».

Si bien no se especificó de qué lado de «la grieta» que despertó aquella bofetada se encuentra cada uno, Vanity Fair indicó que los dos mantienen cierto vínculo con los protagonistas: mientras que Newton compartió cartel con Smith en la película En búsqueda de la felicidad, en 2006, Jada Pinkett Smith formó parte del elenco de Magic Mike XXL, de 2015.

Tras ser desvinculada de la película en términos muy poco claros, el personaje de Newton quedó en manos de Salma Hayek.

Tiempo después, se comunicó que la actriz había sufrido un «colapso mental» en el set producto de la separación de su esposo de más de dos décadas, Ol Parker. De acuerdo con lo informado por el portal Page Six, Newton «comenzó a actuar de manera bizarra» durante el rodaje de Magic Mike 3. La intérprete, quien se destacó en la serie Westworld con el gran papel de Maeve Millay que le valió un premio Emmy y dos Critics’ Choice, fue vista comportándose erráticamente en varios rodajes, no solo en el de la película protagonizada por Tatum. Según testigos, Newton suscitaba preocupación por su «desmejorado estado de salud» y por un notorio «quiebre emocional».

«Thandiwe empezó a hacer cosas raras en el set, se la veía afectada por algo, estaba claro que estaba teniendo un colapso mental que causaba mucha disrupción en el rodaje. Fue muy evidente que no podía interpretar su papel», declaró una integrante del equipo de Magic Mike’s Last Dance, película en la que se produjo ese quiebre que llevó a la actriz a alejarse de la actuación y de su familia para recibir un tratamiento en una institución médica.

Newton y su exmarido, el escritor, director y productor británico Ol Parker, se casaron 1998 y tienen tres hijos en común: las adolescentes Ripley y Nico y el más pequeño Booker Jombe.

