Champions League: se sortearon los cruces de cuartos de final

Entornointeligente.com /

Atlético de Madrid enfrentará al Leipzig en los cuartos de final programados para el 12, 13, 14 y 15 de agosto Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego “Cholo” Simeone, enfrentará al Leipzig de Alemania en los cuartos de final de la Champions League , que a partir de esa instancia se jugará íntegramente en Lisboa el mes próximo, según lo determinó el sorteo efectuado hoy por la Unión de Federaciones Europeas (UEFA) para la competencia que fue interrumpida en marzo pasado por la pandemia de coronavirus. El equipo dirigido por Simeone y que tiene al argentino Angel Correa (ex San Lorenzo) en el plantel, enfrentará al Leipzig en los cuartos de final programados para el 12, 13, 14 y 15 de agosto, a partido único, y el ganador se cruzará en semifinales con el vencedor del cruce entre PSG y Atalanta, según consignaron las Agencias de noticias DPA y EFE. En el PSG juegan los argentinos Angel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes, mientras que en el Atalanta lo hacen sus compatriotas Alejandro “Papu” Gómez y José Luis Palomino. La UEFA anunció que las semifinales se jugarán el 18 y 19 de agosto, y la gran final el 23 de agosto en el Estadio do Sport Lisboa, del Benfica , mientras que también se utilizará como escenario el José Alvalade, del Sporting. Los otros cuatro equipos que clasificarán a los cuartos de final surgirán de los cruces que tienen pendiente sus revanchas debido a que no pudieron jugarse en marzo pasado por el avance de la pandemia: Manchester City (2) – Real Madrid (1); Barcelona (1) – Napoli (1); Chelsea (0) -Bayern Múnich (3) y Lyon (1) – Juventus (0). Todos estos encuentros se jugarán el viernes 7 y el sábado 8 de agosto y los equipos respetarán sus localías originales. En cuartos de final, ya en Lisboa, el ganador del cruce entre Real Madrid y Manchester City enfrentará a Lyon o Juventus, mientras que Nápoli o Barcelona se medirá con Chelsea o Bayern Munich. Es decir que, en unos hipotéticos cuartos de final, el Madrid podría cruzarse con la Juventus y el Barcelona del astro rosarino Lionel Messi con el Bayern Munich alemán, siempre y cuando salgan airosos de sus cruces previos. El clásico español entre Real Madrid y Barcelona podría darse únicamente en semifinales , según el sorteo que efectuó la UEFA a través de una teleconferencia. etiquetas UEFA Champions League Atlético de Madrid Diego Simeone

LINK ORIGINAL: Télam Agencia de Noticias

Entornointeligente.com