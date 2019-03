Champions League: rival de Cristiano está emocionado de enfrentarlo en cuartos de final

Entornointeligente.com / ¡Todos quieren enfrentarse a ‘CR7’! Conocidas las llaves de los cuartos de final de la Champions League , uno de los partidos más atractivos de esta fase será la Juventus vs Ajax . La ‘Vecchia Signora’, donde brilla con luz propia Cristiano Ronaldo es el equipo llamado a llegar a la final, sin embargo tendrá que enfrentar a la escuadra de Amsterdam que eliminó al Real Madrid . Frenkie de Jong , de los ‘Ajacieden’ no ocultó su emoción de enfrentar al portugués.

La cuenta de Twitter de la Champions League publicó una declaración del mediocampista del Ajax tras conocer que se medirá al delantero portugués. Ahí el jugador de 21 años elogia al jugador de la Juventus y acepta el reto de enfrentarlo en los cuartos de final.

“Cuando tenía 10 y 12 años de edad, Cristiano Ronaldo ya era uno de los mejores jugadores del mundo. así que es bueno que ahora lo enfrentaré de verdad”, expresó De Jong luego de conocerse el sorteo de la Champions League .

Por otra parte, en esta llave el Ajax empezará jugando como local el próximo miércoles 10 de abril en el Amsterdam Arena. El partido de vuelta donde la Juventus será el anfitrión está programado para el 16 del mismo mes donde el Juventus Stadium será el recinto.

Frenkie de Jong, Ajax midfielder: “When I was around 10–12 years old, Cristiano Ronaldo was already one of the best players in the world. So it is nice that I will now face him for real.” #UCLdraw pic.twitter.com/6ckkmTeAlv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 de marzo de 2019

