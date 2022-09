Champions League: Real Madrid y PSG debutan, partidos y horarios para esta jornada de martes

Entornointeligente.com /

La edición 2022-2023 de la Champions League comienza este martes 06/09/22 y los grandes choques no se harán esperar, sobre todo en los grupos de los millonarios PSG y Manchester City… Hoy también debuta el vigente campeón, Real Madrid.

El Dinamo Zagreb y el Chelsea abrirán la jornada cuando se enfrenten en Croacia a las por el grupo E, a las 12:45 pm (horario de Venezuela). Milán y Salzburg completan el otro enfrentamiento del grupo a las 3:00 pm.

A las 12:45 pm también se enfrentarán el Borussia Dortmund y el Copenhague en el Signal Iduna Park, en el partido que abre el grupo G. El estelar enfrentamiento entre Manchester City y Sevilla completa el grupo y se verán las caras a las 3:00 p.m.

Leipzig y Shaktar se enfrentarán en Alemania a las 3:00 pm en su partido correspondiente al grupo F. El Real Madrid por su parte, deberá visitar al Celtic escoses a la misma hora en busca de su primera victoria.

En el grupo H, PSG y Juventus protagonizarán uno de los mejores partidos de la primera jornada, el encuentro comenzará a las 3:00 pm en París. Benfica y Maccabi completan el grupo y se verán las caras en Portugal a la misma hora.

