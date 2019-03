Champions League: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se pueden enfrentar en la final

Entornointeligente.com / Este viernes se realizó el sorteo de las llaves de cuartos y semifinal de la Champions League en Nyon y, tras ello, se determinó que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se pondrán enfrentar en caso lleguen a la final en Madrid.

Las llaves de cuartos de final de la Champions League quedaron así:

😎 Here is the road to Madrid… #UCLdraw pic.twitter.com/Rqpce9gEz3

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 de marzo de 2019 1. Ajax vs. Juventus

2. Liverpool vs. Porto

3. Tottenham vs. Manchester City

4. Barcelona vs. Manchester United

El sorteo de semifinales determinó que el ganador de la llave 1 (Ajax vs. Juventus) se enfrentará al ganador de la llave 3 (Tottenham vs. Manchester City), mientras que el vencedor de la llave 2 (Liverpool vs. Porto) chocará contra el que venza en la llave 4 (Barcelona vs. Manchester United).

Así, en caso Barcelona y Juventus superen sus fases, podrían enfrentarse en la final y se daría el añorado encuentro en una definición por el título europeo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo .

Ambos están en gran momento. Messi llevó a Barcelona a cuartos de final gracias a un doblete en el Camp Nou frente al Olympique de Lyon (4-1), mientras que CR7, en una noche mágica, marcó los 3 goles que le dieron el pase a la Juventus frente al Atlético Madrid (3-0) en Turín.

