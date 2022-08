Champions League 22-23: Lluvia de estrellas… y de millones

Entornointeligente.com /

A l día siguiente de que Marcelo levantara la Champions League, Carlo Ancelotti recibió un mensaje directo, claro y contundente: «Ya hemos iniciado el camino para la conquista de la decimoquinta Champions» . El italiano asumió el reto porque sabe que el Real Madrid da forma a la historia de la competición de clubes más importante de todo el mundo. El camino es largo y complicado. Se iniciará con en el sorteo de maáana por la tarde a las 18.00 horas en Estambul y no terminará hasta el 10 de junio de 2023 en la final del Olímpico de Ataturk .

Los rivales en el reto lanzado por la presidencia del Real Madrid a los suyos, serán los mismos de los últimos aáos, empezando por Barcelona, Atlético y Sevilla , que repiten presencia en el sorteo. No estará el Villarreal , semifinalista en la edición pasada, y que ahora pelea por pisar la fase final de la Conference League. Liverpool, City, Bayern, Chelsea y PSG son los equipos a batir por los equipos espaáoles y por el resto de participantes.

El Eintracht, el deseado El Eintracht apunta al rival deseado por Barcelona (venganza al margen), Sevilla y Atlético del bombo de los campeones . El Real Madrid se puede encontrar de inicio a Chelsea, Liverpool o Juventus . Borussia Dortmund e Inter serán los equipos a evitar en el tercer bombo , con Marsella o Celtic como los equipos con más nombre del cuarto.

La presencia de la Copa del Mundo a partir del 20 de noviembre, obliga a que la fase de grupos termine el 2 de noviembre, un mes antes de lo habitual. Las condiciones del sorteo, en el que no habrá equipo ruso alguno y sí el Shakhtar Donetsk como campeón de Ucrania, no han variado. No habrá enfrentamientos entre equipos del mismo país y los equipos serán divididos por campeones de las Ligas con mejor coeficiente , más los campeones de Champions y Europa League, para a partir de ahí ser distribuidos por el coeficiente de cada uno de ellos.

Lluvia de millones Los clubes participantes en la Champions League y en la Supercopa de Europa se repartirán 2.032 millones de euros . Cada uno de los 32 clubes participantes arranca con 15,64 millones como bolsa inicial . A lo que hay que sumar 2,8 millones por victoria y 930.000 euros por empate en la fase de grupos . Los clubes que accedan a octavos recibirán 9,6 millones, 10,6 millones por los cuartos, 12,5 millones más por la semifinal y 15,5 millones por la final. El club campeón ganara otros 4,5 millones, más los 3,5 millones por participar en la Supercopa de Europa y 1 millón adicional en el caso.

El market pool repartirá 300,3 millones de euros , distribuidos por el valor de cada mercado de TV de cada país. 100 millones de euros irán a los equipos de las fases previas. El reparto definitivo de la pasada Champions League que conquistó el Real Madrid se dará a conocer en los próximos días.

