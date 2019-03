Champions League 2018-19: fecha, hora y canal de los partidos de la semana de octavos de final

Entornointeligente.com /

Pogba, Benzema, Mbappé y Casillas serán protagonista de la semana en Champions. | Fuente: EFE Mira también Real Madrid vs. Ajax: se definió al árbitro que dirigirá en el Santiago Bernabéu Esta semana vuelve el campeonato de clubes más importante del mundo: la Champions League . Y Real Madrid , después de las derrotas ante Barcelona , será protagonista de los partidos de vuelta de los octavos de final de la competición.

El cuadro merengue será local este martes ante Ajax en el Santiago Bernabéu luego de vencer 2-1 en Holanda. Este partido se desarrollará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) con transmisión de ESPN 2.

En tanto, Borussia Dortmund recibirá a Tottenham, que tiene un pie en la siguiente fase de la Champions tras golear 3-0 en Londres en la ida. El duelo de revancha entre ambos equipos se jugará también el martes a las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Signal Iduna Park y se verá vía Fox Sports.

Partidos del míercoles

El 7 de marzo se completarán los choques de octavos de la semana. Porto recibirá a la Roma en el Estadio do Dragao a partir de las las 3:00 p.m. con transmisión de Fox Sports. En la ida el equipo italiano venció por 2-1.

Mientras tanto, Manchester United buscará su pase a los cuartos de final cuando visite a París Saint Germain (PSG) en el Parque de los Príncipes. El duelo se jugará desde las 3:00 p.m. En la ida el equipo francés venció 2-0 de visita.

