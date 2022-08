Chamos que requieran ingresar al país, deberán solicitar ‘visa estampada’

Entornointeligente.com /

Venezolanos sin visa estampada no podrán ingresar a Panamá, esto quedó detallado en la promulgación en Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo N° 77 del 24 de agosto de 2022.

Este decreto establece medidas en relación con el ingreso de ciudadanos venezolanos a la República de Panamá y dicta otras disposiciones.

Según los extranjeros de nacionalidad venezolana que posean visa o residencia vigente, debidamente expedida por algunos de los países comprendidos en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 521 de 6 de agosto de 2018.

Incluso todas aquellas solicitudes que se encuentren en proceso a la fecha de promulgación de este Decreto Ejecutivo, serán atendidas de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 612 de 22 de octubre de 2018, hasta concluir con su respectivo trámite Artículo 4.

Ante esto, Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (ARENA), manifestó que en estos momentos muchos venezolanos no verán con interés estos tipos de cambios, porque Panamá, para muchos de ellos, no es un punto estratégico para quedarse o vivir, ya que Estados Unidos abrió las puertas con las fronteras con México, ellos están optando en ir al país norteamericano. ‘Para algunos no le va a interesar esta oferta, debido a que su destino final es Estados Unidos’, enfatizó.

Según datos de Servicio Nacional de Migración en el país, en el mes de enero a julio se ha dado un movimiento migratorio de 103,478 chamos.

