Chamas em Mafra já mobilizam centenas de operacionais e várias aeronaves

Um incêndio deflagrou na tarde deste domingo, pelas 15h, na União de Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, em Mafra (Lisboa). No terreno estão já 289 operacionais, apoiados por 74 veículos e sete aeronaves de combate às chamas, que neste momento é dificultado pelo vento forte.

— Ricardo (@forward_palk) July 31, 2022 Além deste, a Protecção Civil identificou, num ponto de situação às 17h, mais quatro «ocorrências importantes».

Foto Incêndio em Mafra visto de Loures, durante a tarde deste domingo DR Foto Incêndio em Mafra visto a partir da Ponte Vasco da Gama, entre Lisboa e Alcochete DR No distrito de Lisboa um segundo incêndio está a motivar preocupações no concelho de Alenquer. No combate ao fogo que começou pelas 15h40 na União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres estão mais de 100 bombeiros, apoiados por 26 veículos e quatro aeronaves.

Também pelas 15h começou em Bragança, na freguesia de Gimonde (onde a temperatura máxima chegou este domingo aos 37º C), um incêndio numa zona de mato que mobiliza 69 operacionais, 23 veículos e uma aeronave. No distrito de Santarém, há um fogo a lavrar em Ourém, que começou pelas 15h25 e está a ser combatido por 325 bombeiros, apoiados por 81 viaturas e dez meios aéreos.

Por último, em Paços de Ferreira , no distrito do Porto, um incêndio avança numa zona de mato e floresta em direcção ao concelho de Santo Tirso.

LINK ORIGINAL: Publico

