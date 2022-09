Entornointeligente.com /

Não caiu do céu, mas pode-se dizer que terá acontecido algo do género com a lonsdaleíte, um mineral que é conhecido como «diamante hexagonal». Uma nova investigação sugere que se terá formado pouco depois da colisão de um planeta-anão do nosso sistema solar com um asteróide. Esse choque terá acontecido há 4500 milhões de anos. Aqui, na Terra, é encontrado em meteoritos que atravessaram a atmosfera terrestre – mas é considerado raro.

