Chaco: el paraíso para buscadores de tesoros

Entornointeligente.com /

El Festival Internacional de Cine Medioambiental es organizado por Instituto Multimedia DerHumALC y se llevó a cabo en la capital argentina Buenos Aires . En este evento, «Apenas el sol» , el documental paraguayo-suizo de Aramí Ullón se llevó el premio principal.

«Por ser una realización cinematográfica trágica, inmersiva y cautivadora , que reflexiona sobre el genocidio cultural moderno del pueblo ayoreo», fueron algunas de las palabras de los miembros del jurado, que estuvo constituido por Tais Gadea Lara , periodista especializada en cambio climático, Andrew Nisker , productor y director de cine y Javier Poleo , Coordinador General del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC).

Apenas el sol fue parte de la competencia de largometrajes junto a otras nueve cintas candidatas . Su directora, la paraguaya Aramí Ullón, estuvo presente de manera virtual en la ceremonia para recibir el premio, sumando así 14 galardones a nivel internacional.

Lea más: «Apenas el sol» obtiene premio en Canadá

«Es muy importante que se conozca la historia del pueblo ayoreo y la contribución de Mateo Sobode Chiqueno no solo para la memoria sino también para la lucha por la restitución de tierras «, señaló Ullón.

Cabe resaltar que Apenas el Sol ( Nothing but the Sun ) muestra la búsqueda determinada de Mateo Sobode Chiqueno por preservar la cultura ayoreo en el Chaco paraguayo, escuchando grabaciones y entrevistas que fue haciendo a lo largo de los años.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com