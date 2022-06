CGE registra madrugada gelada com frio de 2°C no Extremo Sul de São Paulo

Entornointeligente.com /

13/06/2022 04h46 Atualizado 13/06/2022

1 de 1 CGE registra frio de 2°C no Extremo Sul de São Paulo — Foto: Reprodução / CGE CGE registra frio de 2°C no Extremo Sul de São Paulo — Foto: Reprodução / CGE

As estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da prefeitura de São Paulo registraram frio intenso na madrugada desta segunda-feira (13) em toda a Região Metropolitana. Em Marsilac, no Extremo Sul da capital paulista, fez 2°C.

O CGE ainda registrou 3°C em Capela do Socorro (Zona Sul); 4°C em Parelheiros (Sul) e São Mateus (Leste); e 5°C em Santana do Parnaíba e Pirituba (Zona Norte).

Os termômetros apontaram a média de 6°C na Grande São Paulo.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), mantém desde a última sexta-feira (10) o estado de alerta para baixas temperaturas em toda a cidade.

Abrigo no Metrô

Pessoas em situação de rua foram acolhidas por órgãos estaduais e levadas para a Estação Pedro II do Metrô. Segundo o Plantão da Defesa Civil Estadual, ainda não há números consolidados para o final de semana.

Ao menos 21 pessoas passaram a madrugada do domingo (12) na estação do Metrô: 18 homens e três mulheres. Todos receberam colchões para passar a noite, kits de higiene, cobertores e refeições.

Previsão do tempo

O ar frio polar só começa a perder força apenas a partir da próxima quinta-feira (16), quando as temperaturas entram em gradativa elevação, diminuindo gradativamente a sensação de frio durante o dia, informa o CGE. As madrugadas, porém, devem seguir geladas.

