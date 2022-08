Cevamar es mucho más que un centro de aprendizaje de inglés

Entornointeligente.com /

11 Ago, 2022 | El Centro Venezolano Americano de Margarita trabaja en el desarrollo de programas que contribuyen a generar bienestar en el estado Nueva Esparta, mientras ofrece la enseñanza del idioma inglés con los mejores cursos presenciales y online.

Con alianzas estratégicas con organizaciones de diversa índole, públicas y privadas, de la mano de jóvenes líderes y especialistas busca transformar positivamente realidades de su entorno.

«Logramos sufragar los gastos de estas actividades gracias a los planes de inglés que ofrecemos, tanto presenciales como online y si estás fuera de la isla o de Venezuela, también puedes ser parte de los generadores de cambio, inscribiéndote para aprender inglés desde nuestra plataforma On The Go», dijo Jhonatan Rodríguez, director Ejecutivo de Cevamar

Los recursos que ingresan a través de los cursos de inglés son invertidos en programas que potencian habilidades de los jóvenes de las islas de Margarita y Coche. La grilla anual incluye iniciativas como Female Empowerment, G-Leaders, Next Generation of Journalists, Derecho Humanos, Here I Am, entre otros, que son 100% gratuitos.

Magaly Guédez, directora de Gestión Cultural y Desarrollo Social, expuso que de esta forma se trabaja en «e l desarrollo personal, que es muy importante para crecer y prosperar. Los participantes exploran nuevas áreas y desarrollan la confianza en sí mismos y así pueden generar cambios positivos en nuestra sociedad».

El conjunto de conocimientos y habilidades que se exponen en los programas de Cevamar ayudan a potenciar la autorrealización, con el objetivo de desarrollar e impulsar al máximo las capacidades personales de los participantes.

Aprendiendo inglés amplías tu gama de oportunidades personales y profesionales con el conocimiento del idioma universal; y además contribuyes positivamente en la sociedad neoespartana. ¡Inscríbete ya!

