Cesc Fábregas, nuevo futbolista y accionista del Como

Cesc Fábregas , histórico futbolista español y campeón del mundo, fichó por el Como 1907 de la Serie B de Italia. El jugador, además, será accionista del club.

» No estoy buscando dinero aquí. Solo quería un proyecto emocionante. Elegí Como por muchas razones. Quería una experiencia que pudiera involucrarme y emocionarme. Wise me convenció; es alguien que sabe de fútbol. Me habló de Como y aquí veo un futuro a largo plazo. Quería este tipo de aventura. Era fácil concentrarme en este proyecto», explicó en la rueda de prensa de presentación.

El inglés Dennis Wise , director general del Como, acompañó al flamante fichaje del conjunto lombardo en su presentación en el estadio Guiseppe Sinigaglia y confirmó que el internacional español se involucrará en el proyecto más allá de los dos años que le ligan como futbolista.

«Cesc estará más tiempo en el club; no solo tendrá contrato como jugador para los próximos dos años. Cuando hablé con él se mostró muy entusiasmado con esta posibilidad y se convertirá en accionista de la empresa. Vino aquí también por eso. Quería unirse a la empresa por nuestras ambiciones, entre las que se encuentran arreglar un estadio, abrir un negocio, un nuevo polideportivo y llegar a la Serie A», dijo el exjugador del Chelsea.

A sus 35 años, Fábregas abre un nuevo capítulo en su carrera futbolística tras un último año complicado en el Mónaco, equipo en el que ha militado las últimas tres campañas y media.

«La temporada pasada en Mónaco definitivamente fue frustrante, un año difícil, pero no tengo control sobre este tipo de cosas como lesiones o factores corporativos. Pero el pasado es el pasado, ahora quiero mirar hacia el futuro, lo importante es que estoy aquí, estoy aquí no solo para jugar sino también para ayudar fuera del campo», apuntó.

El objetivo de Fábregas y de sus dueños, los hermanos Michael y Robert Hartono -al frente de la compañía Djarum-, es devolver al Como a la máxima categoría del fútbol italiano , en la que no compiten desde la temporada 2002-03.

«Llego a Como con la ambición de siempre. Estoy aquí para jugar, hacerlo bien y ganar. Esta es mi prioridad, si algo cambiara sería el momento de colgar las botas. Me gustaría devolver a Como a donde se merece, a la Serie A «, añadió.

Durante la temporada, Fábregas se encontrará con el italiano Gianluigi Buffon , que a sus 44 años defenderá la portería del Parma.

«Estoy feliz de enfrentarme a él, ya le he marcado dos goles en el pasado, ¿por qué no hacerle un tercero? El hecho de que haya dos campeones del mundo demuestra que la Serie B es de un gran nivel «, sentenció.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

