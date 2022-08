Cesaron al subdirector de Identificación Civil; Heber dijo que organismo buscó «apurar» pasaporte de Marset

Entornointeligente.com /

El gobierno destituyó al subdirector nacional de Identificación Civil , Alberto Lacoste , por su actuación en cuanto a la expedición del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset , informó este lunes La Diaria y confirmó El País con fuentes del Poder Ejecutivo.

«Con motivo de la interpelación estuvimos analizando con profundidad esto (el caso) y este sábado se nos acercó una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica buscando apurar tres pasaportes entre los que estaba el de Marset», dijo este lunes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber , durante la interpelación que tiene lugar en la Cámara de Senadores a él y al canciller Francisco Bustillo.

«Esta información apareció este sábado, hicimos una investigación urgente que hoy mismo dio resultados», aseguró Heber.

«Se nos dice que esto es usual, es común. No lo sé, no me importa y no sé si se había hecho antes», indicó. «Si es necesario vamos a hacer un sumario con separación del cargo», añadió el ministro.

