Cesar David Parra: El impulso de refinación modular en Venezuela requiere de la participación privada

Por Andrés Rojas Jiménez y Alexander Uzcátegui

El ingeniero César David Para, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) Capítulo Zulia aspira a convertirse en la máxima autoridad nacional de esta organización gremial para el bienio 2022-2024 para suceder a Reinaldo Quintero, quien completa cuatro años de gestión en dos períodos.

-¿Cuál es la orientación de la propuesta que están haciendo?

-Nuestra propuesta es replicar nuestra gestión en el capítulo Zulia orientada a ser inclusivo, refrescar y atender la gestión basada en las nuevas tecnologías y entender que este gremio debe incluir la energía como su foco, incluyendo a petróleo y gas natural.

-¿Quiénes lo acompañan en la plancha que están presentando?

-La plancha está conformada por 19 representantes de empresas y en el comité ejecutivo me acompañan como candidato a primer vicepresidente el ingeniero Juan Manuel Gil, quien fue presidente de la Cámara de Industriales y tiene 20 años en la Cámara Petrolera ocupando cargo de director y vicepresidente; y como segundo vicepresidente el ingeniero Roy Biaggioni, quien tiene 35 años en el gremio, ha ocupado diversas posiciones. Me siento muy honrado contar con ellos y que me estén respaldando estos dos talentos y grandes profesionales con mayor experiencia gremial que yo, tomando en cuenta que solo tengo ocho años en la Cámara.

-¿Cuál es la cifra de producción petrolera que en este momento registra el estado Zulia?

-Tenemos pozos de categoría 1 con una producción que ronda los 132.500 barriles diarios en la cuenca occidental.

-En el caso de que presida la CPV nacional, ¿cree que se reforme o derogue la Ley Orgánica que reservó al Estado los servicios conexos al sector primario de hidrocarburos?

-Sin lugar a dudas creo que estamos más cerca de llegar a un consenso para que el Estado venezolano tome las acciones que deba tomar porque el occidente y el oriente necesitan soluciones modulares con base tecnológica para lograr crecer en barriles de petróleo y de gas natural y eso no será posible sin la participación del sector privado. Para darle paso a esas nuevas tecnologías y esas nuevas prácticas de producción aguas arriba de petróleo y de gas y también el tema intermedio de refinación modular hay que permitir que el privado vuelva a tener la participación en la actividad primaria de hidrocarburos.

-En el caso de que esa ley sea reformada o derogada, ¿puede reactivarse en el corto plazo esas actividades y prestar el servicio que requiere el sector petrolero para recuperar la producción en el Zulia o el occidente del país?

-Sí. Hemos hecho operaciones en conjunto con las empresas afiliadas para que en los primeros seis meses pudiéramos aportar de manera efectiva más o menos 150.000 barriles en caso de permitir la participación de nosotros, de manera que en 36 meses pudiéramos estar con una producción de 550.000 barriles diarios.

-¿Cómo se logra eso?

-Tenemos en el occidente alrededor de 4.800 pozos de categoría 2, que necesitan una intervención menor y una línea de producción para llegar a la estación de flujo de la unidad de producción y eso lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo siempre por parte del sector privado.

-¿Cuál es la situación en la que se encuentra la propuesta de los módulos de refinación que se hizo para afrontar el déficit en producción?

-Nosotros insistimos en la pertinencia de que en el occidente del país, comenzando en el estado Barinas, se establezcan los módulos de refinación y para eso necesitamos que el Gobierno desregule el mercado y nos otorgue la licencia para poder hacer esa operación porque en la actualidad esa actividad se le reserva en su totalidad el Estado venezolano.

-Se ha anunciado una apertura completa de la frontera entre Colombia y Venezuela una vez que el presiente electo de ese país, Gustavo Petro, tome posesión del cargo, aunque en el caso del Zulia esa frontera no ha estado cerrada con el departamento de La Guajira; y también se ha anunciado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. ¿Eso hace factible retomar la propuesta que hizo la CPV-Zulia de importar gasolina colombiana de manera formal o ya se cubre la demanda con la producción de las refinerías venezolanas?

-En el occidente de Venezuela la situación está regularizada, está abastecida, no hay colas. En la zona fronteriza, lo orgánico y lo que debería ocurrir es que binacionalmente pueda ocurrir la circulación de combustible desde ambos países como existió en el pasado. Desde el punto de vista energético Colombia tiene un déficit importante en lo que produce de combustibles porque es un país importador neto de gasolina y también de gas natural. Nosotros en Venezuela haciendo la interconexión de centro-occidente más la proyección del yacimiento de Cardón IV y reactivando la producción de petróleo y gas en el lago de Maracaibo pudiéramos estar en condiciones de poderle enviar a través del gasoducto transcaribeño ese gas que necesita Colombia en su costa conexa al estado Zulia.

-¿Qué aspecto de la gestión de Reinaldo Quintero continuaría en caso de convertirse en presidente de la CPV?

-Reinaldo Quintero deja un gran legado a la Cámara Petrolera en cuanto a narrativa e integración con los sectores productivos pares. Ha hecho una buena actividad en Fedecámaras trabajando multisectorialmente y en el comité ejecutivo, se ha mantenido en la palestra de la narrativa en la propuesta para lograr soluciones que permitan reactivar la industria petrolera.

-¿Con Cesar David Parra se mantendrá la reapertura de la Cámara Petrolera hacia los medios de comunicación que permitió Reinaldo Quintero o la CPV regresará a los tiempos que nadie sabía que pasaba?

-Es público y notorio que desde el Capítulo Zulia siempre he mantenido una relación abierta y de comunicación constante con los medios nacionales e internacionales y la última gran interacción con más de 40 medios fue en el más reciente Expo Simposio de Energía, Petróleo y Gas que tuvimos en Maracaibo. No solo ofrecimos una rueda de prensa sino que le dimos a los periodistas su sitio, respeto y ubicación en el evento para que pudieran darle cobertura y transmitir el evento

