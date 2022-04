Cerveceros ganan duelo de pitcheo ante Filis

Entornointeligente.com /

FILADELFIA.- Eric Lauer recetó 13 ponches, la mayor cantidad de su carrera, a lo largo de seis entradas, Christian Yelich pegó un elevado de sacrificio en la novena entrada y los Cerveceros de Milwaukee derrotaron el domingo 1-0 a los Filis de Filadelfia .

Lauer y Aaron Nola se fueron sin decisión en un duelo de lanzadores en el que los abridores se combinaron para ponchar a 22 bateadores.

Tomó un poco de tiempo😅, pero ya tenemos nuestra primera carrera de la noche.🙌 #EsteEsMiCrew pic.twitter.com/tD0UPK1gQb

Los Cerveceros finalmente se despegaron en el noveno inning contra Corey Knebel (0-1). Jace Peterson conectó un sencillo al inicio de la entrada y avanzó a tercera con un sencillo de Andrew McCutchen. Knebel, quien sumó 57 salvamentos en cinco temporadas con los Cerveceros, permitió luego el elevado de sacrificio de Yelich al jardín izquierdo que produjo la carrera de Peterson.

Devin Williams (1-0) trabajó el octavo inning y Josh Hader finalizó para su octavo salvamento.

— Milwaukee Brewers (@Brewers) April 25, 2022 Lauer permitió cinco hits, dio una base por bolas y logró 66 strikes en 98 lanzamientos, pero no pudo apuntarse su segunda victoria. Se unió al mexicano Teodoro Higuera como los únicos zurdos en la historia de los Cerveceros en ponchar a 13 bateadores en un juego.

Por los Cerveceros, el venezolano Omar Narváez y el dominicano Willy Adames se fueron de 3-0.

Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 3-1. El venezolano Odúbel Herrera de 1-0. El panameño Johan Camargo de 3-0.

Las Mayores/Unión Radio

