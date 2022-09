Cerro Matoso dio cerca de $345.000 millones en impuestos y regalías

Entornointeligente.com /

El sector minero ha alertado sobre los posibles riesgos que podría traer la reforma tributaria, dentro de los que se encuentran una posible reducción en la inversión. Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso señaló que se debería revisar otras alternativas. También contó las expectativas de producción y de regalías que tiene la minera para este año.

¿Cómo ha estado su producción en lo corrido del año?

Voy a hablar por año fiscal. Nuestra producción en el año fiscal terminado el 30 de junio fue de 41.700 toneladas. Estuvimos un poco por debajo de lo esperado por un mantenimiento, pero en general, estuvimos dentro de lo esperado.

¿Qué inversiones han realizado?

Hicimos unas inversiones de US$17 millones en un plan que se llama Osmo, que permite aumentar el grado de níquel a través de una serie de procesos. Durante ese año realizamos inversiones sociales de alrededor de $9.000 millones y en ese año también entregamos una vía. Seguimos trabajando en Obras por Impuestos. Ya este año fiscal estuvimos tramitando la segunda obra que nos aprobaron. Es un proyecto que requiere $10.000 millones y es muy positivo. También presentamos nuestro plan de cambio climático, con lo que somos una de las primeras empresas en hacerlo.

¿Cuántos impuestos y regalías han dejado al país?

En términos de regalías, el 2021 entregamos al Estado cerca de $345.000 millones en impuestos y regalías, que es una cifra super importante.

¿A cuánto podría ascender su producción?

Esto depende año a año de si se tienen que hacer reparaciones u obras. Esta fue una producción mejor que la del año anterior, porque se habían hecho unos mantenimientos. La idea es mantenernos entre 40.000 y 44.000 toneladas, para garantizar la sostenibilidad independientemente de los precios.

La planta de Cerro Matoso está ubicada en Montelíbano (Córdoba).

¿Cuántas regalías podrían dejar este año?

Tenemos que esperar, faltan aún 4 meses para que se cierre el año. El volumen de producción va a estar similar al del año pasado y lo mismo pasa con los precios, con lo que yo pensaría que deberíamos estar en el mismo orden que el año pasado.

¿Colombia podría dejar estos materiales para que se industrialicen acá?

Colombia no produce acero inoxidable, produce acero, por lo que nuestro producto es para exportación en su totalidad.

Lo mismo va a pasar cuando el país produzca cobre o níquel para baterías. No estamos listos para producir paneles solares ni turbinas. Nosotros queremos ser un país industrializado, pero eso requiere tiempo, gran inversión y un Estado ágil.

¿Cómo analizan la reforma tributaria? ¿Qué impactos tendría para ustedes?

Habría que esperar a que se den los debates. Pero si se aprueba como está, vemos un impacto durísimo para nosotros, nuestro sector y para todos. Ya el government take es bastante alto y con esta reforma podría ascender hasta 90%, que es lo más alto que existe en el mundo. Los negocios de minería son de capital intensivo, cuando hay que invertir, se va a sitios, en los que haya menos government take y una estabilidad jurídica mayor. Espero que en las comisiones se discuta y sean lo suficientemente ingeniosos, para encontrar una alternativa. No es solo para nuestra industria, en general es un riesgo grande para el país.

Se ha hablado de una caída en la inversión y reducción en la operación. ¿Cree que es un riesgo?

Sí, claro. Las empresas lo que van a buscar es mantener su operación y mirar dónde invertir que sea mejor. El riesgo no es solo de la inversión extranjera, sino de las mismas locales que son multilatinas. Hay inversionistas y mineros de menor escala que quieren crecer, pero ante una decisión de esta podrían tomar la decisión de no seguir creciendo sino mantenerse.

¿Ustedes podrían pensar en reducir su operación o mantenerla?

Esperemos a ver qué pasa en el Congreso. La Asociación Colombiana de Minería ha estado trabajando con todos los grupos de interés para buscar alternativas. Esta discusión no se puede dar con apasionamiento ni con deseos. Tampoco se puede dar con opiniones, esta es una discusión objetiva.

¿Han considerado alternativas de tributación diferentes a las propuestas?

Hay que pensar alternativas, pero yo no puedo hablar por el sector. Puedo hablar por mí. Yo creo que una opción buena es el tema de Obra por Impuestos. Eso hace que las empresas ejecutemos los impuestos con acuerdos con las comunidades.

Por supuesto, las empresas somos más eficientes que el Estado para hacer obras, ya que no está diseñado para esto. Si logramos ampliar esto, el dinero se queda en los territorios y por supuesto genera recursos e impacto en territorio.

¿Se debería dar más incentivos a las mineras dedicadas a minerales estratégicos para la transición?

Para cualquier transición y para la vida se requieren minerales. Por eso se van a seguir explotando, ya sea aquí o en otra parte. Nosotros llevamos 40 años siendo parte de la transición energética. Pusimos ferroníquel, que es fundamental para el acero inoxidable, hacer paneles, turbinas eólicas y todas las obras. Somos históricamente parte de ese cambio.

Estamos mirando cómo movemos la compañía para que no solo produzca un material para hacer acero inoxidable, sino también para hacer baterías.

Daniela Morales Soler

