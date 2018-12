Cerro comenzará el 2019 con otra sanción por incidentes

Entornointeligente.com / Cerro comenzará la temporada 2019 con una importante desventaja. En sus primeros tres partidos como local, a jugarse en el Tróccoli, sus hinchas no podrán asistir producto de la sanción aplicada el pasado jueves por la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Los hechos se produjeron el 4 de noviembre, por la última fecha del Torneo Clausura en el clásico de la villa jugado en el Olímpico entre Rampla Juniors y Cerro.

“En ese partido, hinchas de Cerro lanzaron proyectiles hacia la tribuna de Rampla. También colocaron una bandera que decía ‘Rampla, la concha de tu madre’. Hubo lesionados. Una de las piedras impactó a una mujer del colectivo Mujeres de Negro”, contó a Referí Juan Pablo Decia, integrante de la Comisión Disciplinaria de la AUF.

“La última sanción que le habíamos impuesto a Cerro fue de tres partidos sin público y fuera del Tróccoli. En este caso no sancionamos al Tróccoli porque los incidentes se produjeron en el Olímpico por lo que no había méritos para sancionarle al estadio. La sanción al público se fijó en tres partidos. Se podía haber fijado algún partido más por un criterio de progresividad por la última sanción y por la reincidencia, pero hicimos pesar los atenuantes que Cerro tenía: no era el organizador del espectáculo y se detectaron fallas en la seguridad que corrían por cuenta del organizador que era Rampla y la propia seguridad de la AUF. Se detectó que había gente que estaba en la lista de inhabilitados para ingresar al estadio y que igual ingresaron. No se pudo probar cómo entraron, pero eso objetivamente evidencia que hubo fallas en el operativo de seguridad. Esas fallas ofician de alguna manera como atenuante para Cerro y por eso no se aplicó una sanción mayor”, reveló Decia.

Cerro fue sancionado con un cierre de tres fechas del Tróccoli y prohibición a sus hinchas de ir a la cancha por los incidentes ante Nacional del 11 de agosto por la cuarta fecha del Clausura donde un seguridad contratado por Cerro fue herido en la cabeza por una pedrada lanzada hacia la hinchada de Nacional y que no llegó al destino pretendido.

En la segunda fecha, el 28 de julio, sus hinchas habían atacado el ómnibus de Fénix que le ganó 5-0 en el Tróccoli. El club recibió solo una multa de 60 UR.

El fallo se dilató bastante en el tiempo porque Cerro denunció como defensa que hinchas que están en la lista negra y por tanto impedidos de entrar a los escenarios deportivos, entraron al Olímpico y fueron responsables de los desmanes.

Leé también

Cerro y el drama de la reincidencia La Comisión citó a declarar a Gustavo Mariossa, uno de los responsables de seguridad de la AUF que en noviembre estaba junto a la selección uruguaya en la fecha FIFA.

Posteriormente, hubo cambio de autoridades en Cerro quedando Graciela Castro como presidenta en lugar de Alfedo Jaureguiverry. A los nuevos encargados de la defensa del club se le dio una semana más para interiorzarse con el expediente.

“Hubo un extremo que no pudo ser probado y fue el de la supuesta colaboración de los entonces dirigentes de Cerro para que hinchas inhabilitados ingresaran al Olímpico. En el túnel de ese estadio hay una cámara que fue tapada por la gente de Cerro con un chaleco, bajo pretexto que invadía la intimidad del plantel. Cuando le dijeron que era una cámara de seguridad se generó un entredicho con la seguridad de AUF y al final la destaparon”, dijo Decia.

El miembro de la Comisión destacó la actitud que asumió la nueva directiva ante el episodio: “La forma de plantarse fue totalmente diferente a la que tenía la anterior dirigencia, se les nota las ganas de erradicar la violencia y tienen programas para implementar. Es visible el cambio”.

LINK ORIGINAL: El Observador

Entornointeligente.com