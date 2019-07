Cerrada al tráfico la calle Néstor de La Torre por el hundimiento del carril central

Entornointeligente.com /

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha cerrado al tráfico la calle Néstor de La Torre debido al hundimiento de parte de su carril central, siniestro en el que se trabaja desde primera hora, lo que ha generado retenciones en Mesa y López. En su cuenta de Twitter, la Policía Local ha documentado con fotografías esta incidencia, ocurrida esta madrugada. Aunque en un principio se decidió cerrar al tráfico el carril afectado y el contiguo, finalmente se ha procedido a dejar inoperativo para los vehículos todo el tramo afectado, el que discurre entre la Plaza de España y la calle Galicia. Las Guaguas Municipales y los vehículos de Global han sido desviados a Mesa y Lópezy el resto del tráfico ha sido desviado desde Olof Palmehacia el Paseo de Chil. Igualmente, se aconseja a los conductores que procedan del Paseo de Chil, que cojan la salida de la calle Barcelona.

📢Atención📢 Cierre TOTAL por obra calle Nestor de la Torre 🚗🚗. Desvíos de @GuaguasLPA y @guaguasglobal por Av. J. Mesa y López Galicia hacia C/ Néstor de la Torre . Desvío de resto de tráfico desde la C/ Olof Palme hacia Paseo Chil. Si bajas Paseo Chil salida C/ Barcelona. pic.twitter.com/5BhFbYtwHr

— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) July 29, 2019 La Policía Local también informa en la citada red social de que para agilizar el tráfico, se ha decidido invertir el sentido de la circulación en la calle Barcelona entre el tramo que discurre entre la calles General Mas de Gaminde y Galicia.

LINK ORIGINAL: El Diario – Canarias Ahora

Entornointeligente.com