Cercada por críticas, fiscala general asegura que sí investiga a Cartes

Tras la declaración del Gobierno de los Estados Unidos que determinó que el ex presidente Horacio Cartes «es significativamente corrupto», el Ministerio Público no tuvo más opción que salir ayer al paso con un comunicado, agradeciendo el respaldo a sus labores y asegurando que el ex mandatario sí está siendo investigado por los hechos de que se le acusan.

«La declaración realizada por el Gobierno de los Estados Unidos sobre personas que participan en actos de corrupción significativos, representa un respaldo para la labor de las instituciones del Paraguay y, en especial, del Ministerio Publico», refiere el comunicado dado a conocer ayer por la Fiscalía. Agrega que las autoridades americanas hacen referencias a personas que se hallan investigadas, «como muestra de que ningún ciudadano está por encima de la ley» en el país.

La Fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez agradeció lo que considera «un apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a la democracia, al Estado de Derecho y la independencia del sistema de Justicia de la República del Paraguay».

El anuncio del Gobierno de los EEUU generó un tsumani político ayer en el país y todos los dedos acusadores apuntaron hacia Sandra Quiñónez, considerada leal y funcional al ex presidente y líder del Movimiento Honor Colorado.

La fuerte presión política a Quiñónez de que renuncie o será echada, porque no corren las investigaciones contra Cartes, hizo reaccionar al Ministerio Público, que en su escrito subrayó que «en este momento se hallan abiertas varias causas en donde se investiga la eventual participación del Señor Cartes en distintos hechos que podrían tener relevancia penal».

Relación estrecha. Explicaron que las causas contra el ex mandatario a las que el embajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield, hace referencia están en etapa de investigación «con la permanente y constante colaboración de las autoridades de los Estados Unidos con las que el Ministerio Publico tiene una relación estrecha y fluida de intercambio de información, las que aún no se encuentran concluidas».

Cartes va sumando un historial de denuncias por lavado de dinero y otros hechos de corrupción que no avanzan o son cajoneadas en la Fiscalía, lo que genera fuertes y eternas quejas hacia el Ministerio Público.

Varios políticos habían mencionado el caso Pandora Papers en el que Cartes fue involucrado y que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada de Panamá está investigando sin avanzar mucho ni mostrar mucho interés.

El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había dicho que en un solo día la familia del ex presidente de Paraguay creó tres empresas de papel en Panamá. Dos de ellas figuran a nombre de su hermana y en una aparece el nombre de Cartes y sus hijos.

También Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, había dicho que el nombre de Cartes está entre personas consideradas dueñas de las empresas de maletín, y que aparece que el empresario había adquirido en el 2011 una empresa offshore denominada Dominicana Acquisition SA, de la cual sigue siendo propietario.

Protegida política. Quiñónez es considerada protegida política y leal a Cartes. Esa calificación hizo que varias veces ya se intentara sacarla vía juicio político, pero sin éxito, atendiendo al férreo bloqueo que imponen los cartistas a la hora de tratar el caso.

Ayer sonaron con más fuerza los pedidos de renuncia o de lo contrario será echada vía juicio político.

Para ello, los diputados fueron convocados para sesionar mañana.

