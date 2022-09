Entornointeligente.com /

ASTI. – Era pronto a incendiare la casa dei genitori della ex giovane compagna, con loro all’interno. La polizia l’ha sorpreso con una tanica da cinque litri di benzina, un accendino e una mazza da baseball. In manette un pregiudicato, arrestato con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex.

Già da qualche tempo la ragazza era vittima del comportamento minaccioso e violento dell’uomo. Non aveva mai denunciato alcun episodio, per paura, ma si era allontanata da casa, trasferendosi in un’altra città, da parenti. Erano stati proprio i genitori della ragazza a convincerla ad allontanarsi da Asti, cercando un luogo sicuro in cui stare temporaneamente al sicuro.

Ma l’uomo ha insistito nei suoi comportamenti violenti e ha minacciato al telefono l’ex di dare fuoco all’appartamento dei genitori. La donna ha quindi chiamato il 112: «Ha detto che ammazza la mia famiglia, mi ha detto ‘io vado in galera, ma tu muori’, ha spiegato. Sul posto sono quindi intervenute le volanti della questura, che hanno raccolto dai genitori della ragazza le prime informazioni sulla vicenda. Poco dopo si è presentato, subito riconosciuto dal padre della giovane, lo stalker, che è stato arrestato dalla polizia.

Pochi giorni prima, dopo avere appreso la decisione della donna di lasciarlo, l’aveva costretta a salire a bordo della sua auto minacciando di uccidersi, brandendo un coltello; le aveva distrutto il telefono cellulare e gli occhiali poi aveva tagliato le gomme di due auto dei genitori della ragazza. Impaurendola e minacciandola, sperava di convincerla a tornare sui suoi passi.

Le successive indagini da parte della polizia hanno portato a galla anche tantissime pressanti telefonate e messaggi inviati alla ex. Nelle perquisizioni domiciliari, inoltre, sono state trovate numerose munizioni per arma corta, oltre a tre piante di marijuana. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Asti che, su richiesta del pm, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

(di Elisabetta Testi/ANSA)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com