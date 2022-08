Cerca de 90 concelhos do interior Norte e Centro em risco máximo de incêndio

Entornointeligente.com /

Cerca de 90 concelhos do interior Norte e Centro do País e três municípios do distrito de Faro estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em risco máximo quase 90 municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Braga, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém e Portalegre e três concelhos do distrito de Faro (Loulé, São Brás de Alportel e Tavira).

Em risco muito elevado de incêndio estão cerca de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Beja e Faro e em risco elevado quase toda a região do Alentejo, à exceção alguns municípios do litoral.

Subscrever O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para esta terça-feira uma descida da temperatura máxima, em especial no litoral Centro e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (Viana do Castelo, Guarde e Viseu) e os 22.º (Bragança) e as máximas entre os 23.º (Sagres) e os 38.º (Bragança).

