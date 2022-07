Cerca de 100 concelhos de 11 distritos em perigo máximo de incêndio

Entornointeligente.com /

Cerca de uma centena de concelhos de onze distritos do continente registam, esta segunda-feira, perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos com concelhos de maior risco são Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Guarda, Coimbra, Viseu, Vila Real e Bragança.

Há ainda outros concelhos que não estando em risco máximo, apresentam perigo muito elevado de incêndio rural. Os alertas vão manter-se durante a semana, embora o risco vá diminuindo até sexta-feira.

As previsões para hoje são de céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental, no barlavento algarvio e nas terras altas.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus celsius (em Braga e Viana do Castelo) e os 28 (em Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro e Viana do Castelo) e os 40 (em Faro).

