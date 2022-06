CEP sitúa al Apruebo y Rechazo con «empate técnico» aunque una mayoría (37%) estaría indecisa

Entornointeligente.com /

La última versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) mostró información sobre la percepción del proceso constituyente y recabó que la opción Apruebo para el Plebiscito de salida tiene un 25% de adherencia, mientras que el Rechazo, un 27%.

En tanto, un 37% no tiene decidido cómo votar y un 11% no sabe o no contesta.

Las principales razones para aprobar son, en un 45% de las menciones, que «Chile necesita cambios»; en un 38% de las menciones «derechos sociales, justicia social»; y un 18% de las respuestas dicen «mejor para el país».

En cambio, los principales motivos para rechazar son en un 59% de las menciones «por características de los convencionales y su trabajo»; un 27% de las menciones dicen que «le parece mal la propuesta»; y un 19% «desacuerdo con medidas específicas».

Y las dos principales razones por las que un porcentaje de los encuestados aún no ha decidido cómo votar son, en un 49% de las menciones, porque «le falta información»; en un 27% de las menciones porque «no lo ha leído» o «no lo ha pensado»; y un 17% de las respuestas hablan de una «mala evaluación del funcionamiento de la Convención».

Baja adherencia a sistemas de justicia indígenas La encuesta también confirma la intención de la ciudadanía de que, independiente del resultado del Plebiscito, haya una nueva Constitución o, con una adherencia menor, que se reforme la actual.

Ante la pregunta de qué preferiría si ganara el Rechazo en el referéndum, un 42% escogió «que se elabore una nueva propuesta de Constitución»; un 31% que «se reforme la Constitución vigente»; un 15% que «se mantenga la Constitución vigente» y un 12% no sabe o no contesta.

Sobre las preguntas específicas de los contenidos del borrador, un 82% prefirió «que exista un sistema nacional de justicia para todos los habitantes», y un 13% «que exista un sistema nacional y otros para los pueblos indígenas», mientras que un 5% no contestó.

En ese marco, un 61% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con que haya escaños reservados para pueblos originarios en el Congreso, un 19% «muy en desacuerdo o en desacuerdo» y un 14% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Asimismo, ante la consulta «¿usted preferiría convencionales constituyentes que privilegien los acuerdos o sus propias posiciones?», un 69% de los encuestados prefirió «convencionales que privilegien acuerdos» , un 19% a los que «defienden sus posiciones aunque implique no llegar a acuerdo» y un 12% no sabe ni contesta.

Las expectativas de la nueva Constitución Sobre las expectativas de la población en cuanto a la nueva Constitución, el 36% considera que «probablemente ayude a resolver los problemas de Chile», el 26% que «probablemente deje las cosas igual» y el 29% que «probablemente empeore la situación actual».

No obstante, con respecto a la medición de agosto 2021, hay una caída del 49% al 36% entre quienes creen que ayude a resolver los problemas y una subida del 15% al 29% entre quienes creen que probablemente empeore la situación actual.

Además, el nivel de confianza ciudadana en la Convención Constitucional es del 22%, lo que no varió significativamente con la medición previa.

En cuanto al nivel de interés en el trabajo de la Convención, un 28% contestó que está «muy interesado» o «bastante interesado», un 24% está «algo interesado», y un 44% «nada interesado» o «no muy interesado», mientras que un 4% no sabe o no responde.

La metodología Los datos del sondeo -que corresponde a abril y mayo de este año- fueron presentados por la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon.

El estudio define su muestra -en total 1.355 personas- según la cantidad de personas mayores de 18 años que hay en una determinada zona geografía y estrato social según el último Censo.

Luego, de forma aleatoria, selecciona digitalmente ocho manzanas (entidad poblada con más de tres viviendas) que corresponden a esa zona o estrato a las cuales los entrevistados acuden presencialmente. Por cada vivienda de esas manzanas, se selecciona a una persona mayor de 18 años que resida en ellas para realizar la encuesta.

En el caso de no obtener una encuesta, esta se registra como «no respondida» y se refleja en una menor tasa de respuesta. Cuando termina el trabajo en terreno, se incorporan al cálculo las probabilidades de elección y ajustes por no respuesta, de manera de representar adecuadamente al universo en estudio.

De acuerdo a lo realizado hasta ahora por la Convención, Ud. votaría por: % Apruebo 25% Rechazo 27% No lo ha decidido 37% NS/NC 12%

¿La nueva Constitución probablemente ayude a resolver los problemas de Chile? % Probablemente ayude a resolver los problemas 36% Probablemente deje las cosas igual 26% Probablemente empeore la situación actual 29% No sabe/no contesta 9% Fuente : Encuesta CEP – Abril-Mayo 2022

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com