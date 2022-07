CEO espera que a TAP seja «sustentável e lucrativa» em 2025

Entornointeligente.com /

A presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, espera que a companhia aérea seja «sustentável e lucrativa» em 2025, sublinhando que a decisão de a «impulsionar e suportar» é um grande compromisso por parte do Governo e dos portugueses.

«A TAP deve em 2025 ser uma empresa sustentável e lucrativa, aliás, é esse o compromisso do nosso Governo com a Comissão Europeia», referiu a gestora aos jornalistas em São Paulo, no Brasil, para assinalar o aumento de dois para três voos semanais entre o Porto (Portugal) e São Paulo (Brasil).

Além do reforço da ligação entre estes dois destinos, a TAP aumentou ainda para duas vezes por semana, também a partir do Porto, a ligação ao Rio de Janeiro, igualmente no Brasil.

Subscrever Segundo Christine Ourmières-Widener, os primeiros seis meses do plano de restruturação mostram que a companhia aérea portuguesa está no «caminho certo», apesar de estar a enfrentar alguns desafios.

Desafios esses relacionados com as operações, mas também com toda a cadeia de serviços que tem debilidades e custos, ressalvou.

«Estamos a enfrentar uma subida de custos que não podemos controlar», disse.

A esse propósito, a gestora explicou que a TAP está a tentar mitigar o impacto do aumento do preço dos combustíveis, que já ronda os 250 milhões de euros, aumentando o leque de fornecedores.

«Esta indústria não é fácil, é um desafio de logística complexo onde se queremos prestar um serviço muito bom temos de ter a certeza de que os nossos parceiros percebem o que queremos fazer e para onde queremos ir», sublinhou.

Em dezembro, a Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, impondo, porém, algumas condições, entre elas que a companhia aérea disponibilize até 18 ‘slots’ por dia no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A presidente executiva da TAP sustentou que fazer cumprir o plano de restruturação é uma «grande responsabilidade», sentindo total apoio por parte do Governo de António Costa.

Além disso, a gestora salientou haver «total entendimento» entre a equipa da TAP e o Governo, destacando a «disponibilidade» do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

«Nós sabemos que temos em mãos uma grande responsabilidade de fazer cumprir o plano, mas sim a minha equipa sente-se apoiada», concluiu.

CEO acredita que «pico» de cancelamentos de voos nos aeroportos já foi atingido A presidente executiva (CEO) da TAP considerou esta quinta-feira que os cancelamentos de voos nos aeroportos portugueses «já atingiram o pico» e devem-se não apenas a um problema, mas a uma «longa lista» deles.

«Quando olhamos para os nossos voos previstos e para todos os fatores em jogo vemos que atingimos o pico já, não precisamos de esperar por agosto, porque o nosso pico começou em julho e o mesmo aconteceu a todas as companhias devido às regras das `slots´, cuja regulamentação e regras tardaram», disse Christine Ourmières-Widener.

A gestora falava aos jornalistas em São Paulo, para assinalar o aumento de dois para três voos semanais entre o Porto (Portugal) e São Paulo (Brasil).

Também a partir do Porto, a TAP aumentou ainda para duas vezes por semana a ligação ao Rio de Janeiro, igualmente no Brasil.

Neste momento, a empresa está a operar, a partir do Porto, 140 voos semanais, havendo agora uma aposta na ligação da cidade a destinos mais longínquos, vincou.

A CEO da transportadora acredita que o «pico» irá estabilizar até à época de inverno, garantindo estar a fazer «tudo o que pode» em termos de organização e recursos para melhorar a situação que se vive nos aeroportos, nomeadamente no de Lisboa.

As perturbações que se verificam nas operações da TAP estendem-se a todas as companhias aéreas da Europa, vincou, falando nos «inúmeros» desafios que esta indústria enfrenta nos dias de hoje.

«Lisboa está a recuperar mais depressa do que outros aeroportos que estão a recuperar mais devagar, em duas semanas já vemos melhorias», afirmou.

Este problema, que é transversal a todas as companhias aéreas, é «complexo» e não tem apenas uma causa, mas uma «longa lista» delas, desde problemas com o `handling´ (designação inglesa que abrange todos os serviços prestados em terra para apoio às aeronaves, passageiros, bagagem, carga e correio), falta de pessoal e de aviões de reserva e o sistema de navegação no aeroporto de Lisboa cheio, ressalvou Christine Ourmières-Widener.

A CEO da transportadora salientou estar a fazer «ajustes» no aeroporto de Lisboa para melhorar o serviço prestado, nomeadamente a recrutar mais pessoal de cabine.

O cancelamento de voos não é benéfico para nenhuma companhia aérea, ressalvou, admitindo que o mesmo vai ter impactos nas contas da TAP.

Questionada sobre um novo aeroporto em Lisboa, a gestora disse que seja qual for a decisão do Governo será «bem-vinda».

«Só estou há um ano em Portugal, a história do aeroporto começou antes de mim, a única coisa que pensamos é que precisamos de uma visão para a TAP e qualquer decisão será bem-vinda para nós», entendeu.

E acrescentou: «Quando soubermos onde e quando poderemos preparar-nos e fazer desta uma história de muito sucesso para a TAP e para Portugal claro, mas primeiro precisamos de uma decisão».

Christine Ourmières-Widener garantiu que irá sempre apoiar a decisão «que não é fácil» do Governo.

CEO adverte que primeiro ano do plano de restruturação é «muito crítico» A presidente executiva (CEO) da TAP revelou esta quinta-feira que irá reunir-se na próxima semana com os sindicatos dos trabalhadores para encontrar soluções, advertindo, contudo, que este primeiro ano do plano de restruturação da companhia aérea é «muito crítico».

«Não tenho a data, até porque temos encontros todas as semanas, temos reuniões, temos discussões com eles [sindicatos] todos os dias, se não é comigo é com a minha equipa», afirmou Christine Ourmières-Widener aos jornalistas em São Paulo, no Brasil, onde está para assinalar o aumento de dois para três voos semanais entre o Porto (Portugal) e São Paulo (Brasil).

A gestora reconhece que a situação «não é fácil para ninguém» e que foi «duro» para os trabalhadores sofrerem cortes significativos nos salários, pelos menos de 25%, mas recordou estar em curso um plano de restruturação.

«Sabemos que não é fácil para ninguém e reconhecemos que a crise foi terrível e que tivemos muitos aviões em terra durante meses, mas este primeiro ano é muito crítico», alertou.

Christine Ourmières-Widener lembrou que o plano de restruturação está em curso há seis meses, depois de em dezembro ter sido aprovado por Bruxelas, motivo pelo qual a TAP está a tentar encontrar formas de se adaptar à situação atual.

Em dezembro, a Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, impondo, porém, algumas condições, entre elas que a companhia aérea disponibilize até 18 ‘slots’ por dia no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A título de exemplo, a CEO da TAP recordou que o pessoal de cabine voltou a tempo inteiro este verão.

«É um caminho que temos de percorrer juntos, claro que os sindicatos têm de defender o melhor para os seus membros, mas a comunicação é a chave para chegarmos a um acordo», salientou.

A gestora assumiu querer «dar mais e mais informações» aos sindicatos para que, com base nesta, eles percebam a situação.

