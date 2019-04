CEO das empresas da Bolsa ganham 52 vezes mais do que os trabalhadores

Entornointeligente.com / A remuneração média anual dos presidentes executivos (CEO) das 18 empresas cotadas em Bolsa que integram o índice PSI20 até desceu face a 2017, mas no ano passado estes líderes ganhavam 52 vezes mais do que os seus trabalhadores, avança o Jornal de Notícias com base na análise dos Relatórios e Contas das empresas referentes a 2018.

No último ano, a média de remunerações dos líderes das empresas do PSI20 era de 1,1 milhões de euros, uma quebra face a 2017 altura em que ganhavam 1,2 milhões. Os valores são brutos e incluem, além dos salários, prémios de desempenho e contribuições para planos de pensões.

A Jerónimo Martins mantém o estatuto de empresa com maior fosso entre a remuneração (pay gap) do presidente executivo e dos trabalhadores, confirmando uma tendência que o Expresso já tinha noticiado . Pedro Soares dos Santos recebeu mais de 1,9 milhões de euros no último ano e apesar de ter tipo um corte salarial de mais de cem mil euros no último ano face a 2017, mantém-se como o segundo CEO mais bem pago das empresas do PSI20. António Mexia, o líder da EDP é o mais bem pago com 2,2 milhões de euros anuais.

No último ano, revelam as contas do Jornal de Notícias, a despesa média assumida pelas empresas com os seus trabalhadores desceu para os 21,1 mil euros, depois de em 2017 ter atingido os 21,7 mil euros. Desde 2014 que os custos com pessoal não têm aumentos significativos. Já os CEO, concluiu o Expresso anteriormente , sairam da crise com aumentos de 50% nas remunerações.

