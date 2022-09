CEO da EDP critica autarcas por quererem «matar a galinha dos ovos de ouro à nascença»

Entornointeligente.com /

As circunstâncias extraordinárias que a Europa está a viver, por causa da guerra da Ucrânia, que levou a um «aumento do preço do gás em dez vezes no último ano e meio», foram invocadas pelo CEO da EDP Miguel Stilwell d’Andrade na sessão de abertura do Portugal Mobi Summit para sublinhar a importância da «independência energética e de custos» do continente. Nesse contexto, o responsável máximo da EDP criticou diretamente os autarcas no geral por «falta de entendimento do negocio da mobilidade». «É necessário as câmaras municipais entenderem melhor o negócio porque por vezes pedem-nos taxas municipais que são superiores às receitas. Há muitas vezes a lógica de matar a galinha dos ovos de ouro à nascença».

Relacionados portugal mobi summit. Marco Galinha: » Vivemos um momento muito desafiante, mas pleno de oportunidades»

portugal mobi summit. Sempre quis ser piloto de corridas? Venha ao Mobi Show

Apesar das críticas, a EDP mantém-se apostada em seguir o caminho da descarbonização, da transição energética e dos modos de mobilidade suave. «Temos 2400 pontos de carregamento contratados em Portugal e Espanha e ambicionamos chegar aos 3000 até final do ano».

E o próprio Miguel Stilwell d’Andrade afirma-se como adepto dos novos modos de transporte urbano. «Sou condutor de um carro elétrico desde 2016 e posso garantir que é um meio sustentável, tem uma boa performance n. E não é só por ser verde, o que está previsto é que na Europa, até 2030, 30 a 50% dos carros venham a ser elétricos».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O CEO da EDP insistiu que a hora para a transição é agora. «Estamos a viver momentos extrardinários no setor da energia, por causa da guerra na Ucrânia. A falta de gás e de energia era algo impensável de há uns anos para cá. Isto aponta para uma solução de descarbonização. Já não é só ser verde mas é uma questão de independência energética e de custos. A Europa tem essa obrigação e esse caminho faz-se muito à conta das renováveis e da eletrificação da economia».

O custo das renováveis e da eletricidade «permite que o cliente doméstico em Portugal não tenha um aumento de preços, nada que se compare com o que se verifica noutros países europeus».

O CEO da EDP lembra que a tecnologia «é razoavelmente embrionária, é necessário trabalhar em conjunto para resolver os problemas e fazer funcionar o modelo».

A EDP diz-se no «bom caminho para liderar a transição energética e a mobilidade sustentável», concluiu Miguel Stilwell d’Andrade.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com