Centro Comercial El Recreo confirma ataque con burundanga a una mujer

La directiva del Centro Comercial El Recreo emitió un comunicado en el que confirmó que una mujer fue víctima de un hecho que comprometió su seguridad física, esto luego de que se hicieran públicas al menos dos denuncias de mujeres que fueron supuestamente drogadas en las inmediaciones del establecimiento caraqueño.

A través de su cuenta en Twitter, la gerencia de El Recreo publicó un comunicado en el que hace referencia a un caso, sin dar detalles, y aseguró que actualmente colaboran con la investigación que adelantan las autoridades.

«Lamentamos el hecho de seguridad física del que fue víctima una persona cerca de nuestras instalaciones; siendo atendida en el centro comercial por el personal de seguridad. La gerencia de seguridad, en alianza con los organismos del Estado, está preparada para atender de manera oportuna y efectiva las situaciones que se presenten», aseguró la empresa.

La gerencia del centro comercial informó que están trabajando en lograr identificar al o los agresores para así detener la ola de violencia que pone en riesgo a los visitantes.

Además explicó que cuenta con el personal capacitado en seguridad interna y externa las 24 horas y los 365 días del año, para resguardar la integridad de las personas que a diario visitan las instalaciones.

Denuncias de dos mujeres

La gerencia del centro comercial no mencionó puntualmente el supuesto uso de burundanga en la agresión mencionada en su comunicado. Pese a no ofrecer mayores detalles aseguraron que colaboran con las investigaciones de los cuerpos de seguridad.

El pronunciamiento surgió luego de que, al menos, dos mujeres han hecho públicos sus testimonios de agresión mientras se encontraban dentro o en las inmediaciones del centro comercial El Recreo.

El primer caso, ocurrido el pasado 5 de julio, involucra a Valentina Sánchez, una presentadora del programa «Belleza a 360» en Globovisión.

«Hoy fui a un centro comercial y después de pagar el ticket en la taquilla me volteo y tenía a un hombre gigantesco literal a centímetros de mi viéndome fijamente. Traté de esquivarlo y se me acercó más y me dijo: ¿no me vas a saludar?» sin dejar de verme a los ojos», relató a través de su cuenta en Twitter.

Sánchez relató que al percatarse del peligro trató de esquivar al sujeto, mientras este le aseguraba que se conocían. «Quedé traumatizada pensando que me iba a seguir al carro o drogarme con burundanga», expresó.

Tan solo dos días después, a través de Twitter, se conoció sobre otro caso similar, pero en ese se comprobó, con un examen médico, que la víctima efectivamente había sido drogada con burundanga.

La víctima relató que se encontraba dentro del centro comercial a las 5:00 de la tarde haciendo unas diligencias relacionadas con su trabajo cuando un hombre alto y blanco, la abordó y le sacó conversación forzadamente.

Después de esto, salió corriendo y comenzó a sentirse mal por lo que acudió a la vigilancia donde le prestaron ayuda. Luego se practicó unos exámenes que determinaron que estaba intoxicada con escopolamia (burundanga).

