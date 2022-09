Entornointeligente.com /

Centrais sindicais pedem fechamento de clubes de tiro às vésperas da eleição Como justificativa do pedido, entidades citaram casos de violência política ocorridos durante o atual período eleitoral. g1 — São Paulo

27/09/2022 12h58 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE — Foto: Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE — Foto: Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Centrais sindicais entregam nesta terça-feira (27) ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um documento que pede, entre outras coisas, o fechamento de clubes de tiro três dias antes e três dias depois nos dois turnos das eleições deste ano.

O TSE já havia vetado o porte de arma nos arredores das zonas eleitorais dois dias antes da votação, no dia do pleito e nas 24h seguintes. A decisão diz que só poderá se aproximar com arma a menos de 100 metros de uma seção o policial que for convocado por uma autoridade eleitoral.

Como justificativa ao pedido, as centrais sindicais citaram casos de violência política ocorridos no atual período eleitoral .

«A tensão sobre o processo eleitoral está expressa na violência perpetrada contra eleitores, algumas vezes ocorrendo assassinatos, agressão a jornalistas, aos trabalhadores dos institutos de pesquisa, aos militantes e ativistas dos candidatos da oposição. É dramático termos que enfrentar esse tipo de regressão no padrão das relações políticas, quando concebemos que o respeito e a tolerância são bases para o exercício livre do direito de opinião e de escolha pelo voto», diz o texto.

O documento também pede:

Segurança reforçada na região das zonas eleitorais; Mobilização de todo aparato de segurança (nacional, estadual e municipal) em torno de um plano de segurança ; Manutenção de plantão de órgãos responsáveis por dar suporte ao combate à violência; Criação de um canal de denúncias para casos de violência.

As entidades que assinaram o documento foram: Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical de Trabalhadores e Central dos Sindicatos Brasileiros.

