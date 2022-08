Entornointeligente.com /

Outubro de 2008: o Governo de José Sócrates anuncia os vencedores da chamada Fase C do concurso de potência eólica . Setembro de 2022: dois dos projectos vencedores deverão finalmente sair do papel e entrar em construção. O que é que se passou nestes 14 anos? «Muitas vicissitudes», diz ao PÚBLICO o presidente da Enervento, a entidade promotora dos projectos, Rui Vieira de Castro.

