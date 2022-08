Centenario del Memorial de Lincoln en Washington DC: un testigo de la historia de EEUU y el mundo

Entornointeligente.com /

El momorial dedicado al decimosexto presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que comandó el país y preservó la unión durante la guerra civil al imponer la fuerza federal ante la rebelión separatista del sur, es un ícono de la libertad al proclamar además la liberación de los esclavos.

Washington DC — El emblemático Lincoln Memorial ubicado en la Explanada Nacional de Washington DC, alineado en perfección de este a oeste con el obelisco dedicado a George Washington al centro y el Capitolio, –que congrega las dos cámaras del digestivo federal- en el otro extremo, cumplió este 2022 los 100 años de creación.

El colosal monumento de estilo neoclásico cuya construcción culminó a mediados de 1922, con una ceremonia por todo lo alto el 30 de mayo de 1922, se ha convertido en un referente de los hechos históricos de Estados Unidos, que han tenido un eco desde las escalinatas que conforman el conjunto arquitectónico.

Multitud invitada al acto de inauguración del Lincoln Memorial en Washington DC el 30 de mayo de 1922 (Foto VOA / Imagen dominio público cortesía Servicio de Parques Nacionales) Los hechos históricos registrados en este memorial no tienen comparación con otros sitios del país durante el siglo XX y lo que ha trascurrido del siglo XXI, cuando cumple el primer centenario.

El presidente Warren G. Harding se dirige a la concurrencia durante actos inaugurales de 1922, flanqueado por funcionarios de los otros poderes de Estado. (Foto VOA / Dominio público, cortesía Servicio de Parques Nacionales) Desde «este templo» la cantante afroamaricana Marion Anderson cantó en la primavera de 1939 -al tener vetados los teatros debido al color de piel- con más de 75.000 espectadores; y desde esas mismas escalinatas el líder del movimiento por los Derechos Civiles, Martin Luther King Jr. le dijo a la nación y al mundo I have a dream (tengo un sueño), durante su memorable discurso que sigue inspirando a las nuevas generaciones.

Ahí también se concentraron las marchas multitudinarias de madres que pedían fin a la guerra de Vietnam en la década de 1970 con lisiados que mostraban las secuelas del conflicto de Estados Unidos en el país asiático.

Unos 75 mil espectadores se reunieron en la explanada frente al Lincoln Memorial el 10 de abril de 1939 para el concierto de la cantante Marion Anderson. Algunos secretarios de las carteras de Estado y un juez de la Corte Suprema de Justicia asistieron para mostrar apoyo a la artista y rechazo al bloquéo de cantar en teatros por su color de piel. Las dimensiones de este memorial, la ubicación, la solemnidad que acoge y los textos grabados en piedra dan fe de la importancia de esta pieza erigida para honrar al presidente Abraham Lincoln (1809–1865), quien gobernó la nación durante la Guerra Civil de Estados Unidos entre 1861 y 1865.

El centro del memorial es la pieza esculpida en mármol extraído de una cantera en el Estado de Georgia, la que estuvo a cargo del escultor estadounidense Daniel Chester French (1850–1931).

La pieza mide más de 9 metros de alto, en talla de cuerpo entero del presidente Lincoln, número 16 en línea sucesoria, considerado como un padre de la nación a pesar de haber gobernado el país casi un siglo después de la Independencia de Estados Unidos firmada el 4 de julio de 1776.

De los archivos de las protestas contra la guerra en Vietnam destaca esta imagen de diciembre de 1971 cuando cientos de veteranos y lisiados llegaron a los pies del monumento a Lincoln para mostrar su rechazo a la guerra. (Foto Archivo / AP) El presidente Lincoln preservó la unión americana ante la fuerza separatista de los estados del sur, promulgó la Emancipación de los esclavos en Estados Unidos al terminar la guerra, y pereció por un magnicidio al inicio de su segundo mandato, hechos que dimensionan su figura en la historia de la nación.

El monumento de Abraham Lincoln es visitado de día y de noche por miles de turistas y residentes locales que llegan a la capital de Estados Unidos, en esta imagen de 2020 una persona hace parada en la madrugada de DC para contemplar en solitario el monumento. Mirada de turistas latinoamericanos Para la realización de esta historia la Voz de América obtuvo opiniones de turistas latinoamericanos de visita en Washington DC al momento de estar en el memorial al presidente Lincoln.

Para la mexicana Jimena Méndez, la solemniedad del conjunto arquitectónico produce «tranquilidad» y le asombra la dimensión en tamaño y espacio, que no se compara dice con lo visto en fotografías y películas.

0:00 0:00:39 0:00 Descargar 240p | 1,8MB 360p | 2,9MB 480p | 4,9MB 720p | 9,4MB 1080p | 16,1MB Para la joven colombiana Dayana Galeano, presenciar la figura de Lincoln «ha sido inspirador», pues al igual que otros viajeros tenía conocimiento de este monumento a partir de publicaciones, «pero nunca me imaginé que iba ser tan asombroso».

0:00 0:00:35 0:00 Descargar 240p | 1,7MB 360p | 2,7MB 480p | 4,8MB 720p | 8,6MB 1080p | 14,2MB Para el turista colombiano José Palacios, la composición del conjunto arquitectónico evoca el mundo clásico de Grecia y Roma y «es muy impresionante como se recuerda a expresidentes y símbolos de la historia de este país», comentó a VOA.

0:00 0:00:34 0:00 Descargar 240p | 1,6MB 360p | 2,7MB 480p | 4,5MB 720p | 8,5MB 1080p | 14,1MB En los complejos temás actuales Si bien los miles de turistas que hacen ruta por la capital nacional de Estados Unidos tratan de cubrir con itinerarios vacaciones ajustados mientras apuran la marcha para cubrir cuanto pueden de los museos y sitios históricos a lo largo y ancho de la Explanada Nacional.

Una planicie de unos cuatro kilómetros de largo comienza a la orilla del río Potomac en la frontera con Virginia y se extiende hasta el Capitolio. A los lados está flanqueda por las avenidas Constitición e Independencia. La Casa Blanca está en uno de los costados de la explanada.

En esta imagen de 1922 se observa en vista aérea el Lincoln Memorial y la traza de calles, aún no existía para entonces el puente Lincoln que conecta con el Cementerio de Arlington, al otro lado del río. (Foto VOA / Imagen de dominio público cortesía Servicio de Parques Nacionales) El memorial de Lincoln ha estado enlazado a la resistencia y la solidaridad contra la violencia hacia minorías como los afroamericanos durante la segregación racial.

Pero también los ecos han llegado hasta el presente, con temas actuales, en el verano de 2020, la muerte del George Floyd, sometido y asesinado por policías blancos en la ciudad de Minneapolis, en el estado Minnesota, desató una hola de protestas contra la discriminación que dio paso al movimiento Black Lives Matter (las vidas de negros importan) y este espacio público en la capital estadounidense volvió a concentrar manifestaciones masivas.

La violencia registrada en otras ciudades, a la vez que más personas de color morían a manos de policías y mientras se difundidos los hechos en redes sociales en tiempo real, las manifestaciones de violencia no llegaron a los nomumentos nacionales de la capital, con seguridad reforzada con la Guardia Nacional, el Memorial de Lincoln se mantuvo como simbolo de resistencia y no fue vandalizado.

Centenares de personas participan en marcha el 28 de agosto de 2020 desde el Lincoln Memorial al Momorial dedicado a Martin Luther King Jr. ubicado a un costado de la Explanada Nacional en Washington DC. (Foto VOA / AP) La noche antes de tomar juramento el 19 de enero de 2021, cuando la pandemia de COVID-19 mantenía en vilo al país y al mundo, el presidente Joe Biden antes de juramentar al cargo, asistió en la víspera junto a la vicepresidenta Kamala Harris a un evento solemne para honrar a los 400.000 víctimas fatales de pandemia en Estados Unidos.

Antes de tomar juramento el presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris rindieron tributo a las 400.000 muertos por Covid-19. La iluminación especial de la piscina reflextora y con el Lincoln Memorial de fondo las televisoras transmitieron el mensaje del entonces nuevo líder del país que ofrecía poner a disposición todos los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia.

En la antesala de la inaguración presidencial la piscina reflectora del Lincoln Memorial fue iluminada para el homenaje al personal médico y los cientos de miles víctimas de Covid-19 que habían perecido hasta enero de 2021 en Estados Unidos. El Servicio de Parques Nacionales que administra este recinto memorial que pertenece al gobierno federal ha considerado en este centenario que la figura de Lincoln es inspiración para el futuro y destaca la luz de la figura del expresidente para las generaciones venideras.

«En este templo como en los corazones de las personas por las que salvó a la Unión, la memoria de Abraham Lincoln está consagrada para siempre», como reza el texto sobre la cabeza del ilustre Lincoln.

Lincoln Memorial 100 años escultura (Foto VOA / Tomás Guevara)

