Centellas: “Desde que me fui, no noté ningún cambio en el apoyo al deporte en Bolivia”

Entornointeligente.com / La raquetbolista cochabambina Valeria Centellas, que ahora representa a Argentina, sostuvo que el apoyo al deporte en Bolivia no mejoró después de que decidió cambiar de camiseta, situación que lamentó porque va en desmedro de otros deportistas que sufren este olvido a diario.

En diálogo con Los Tiempos, Centellas comentó que participará en el torneo Teamroot.com Super Max Slam, que se jugará del 18 al 21 de junio en Kansas, Estados Unidos, donde asiste con otras dos bolivianas que representan a la Albiceleste: Natalia Méndez y María José Vargas. Jugará en tres categorías: singles pro, dobles pro y singles open, haciendo dupla con Méndez.

“Desde que me fui, lamentablemente no noté ningún cambio. El Viceministerio de Deportes sigue actuando de la misma manera, no apoya a los deportistas que tienen competencias, los deportistas siguen en las mismas condiciones teniendo que buscar dinero por su cuenta para poder solventar sus viajes. No les ayudan en su preparación, la cual es muy costosa para deportistas que quieren ser de alto rendimiento”, comentó Centellas a Los Tiempos.

Ratificó su opinión no solamente en su experiencia personal, sino también en lo que pasó recientemente con la selección nacional de básquetbol y la polémica desatada en torno a la falta de apoyo en el Preclasificatorio al Mundial FIBA 2023.

“Es lamentable la falta de apoyo en todas las disciplinas, es por ello que cuando uno tiene alguna opción de poder migrar al deporte extranjero, lo hace sin pensarlo mucho. De esta manera es que se pierden jugadores de élite, por el poco o ningún apoyo del Estado a los deportistas”, agregó la raquetbolista.

En enero de 2020, Centellas aceptó representar a Argentina, país que optó por nacionalizar a varias raquetbolistas bolivianas para elevar el nivel de juego, dando el apoyo necesario y recibiendo el fruto de resultados en este deporte.

Comentó que desde el inicio recibió el respaldo de la dirigencia y de las autoridades en ese país, motivo por el cual decidió seguir creciendo como deportista y rumbo a la élite mundial.

“Me siento muy bien, muy cómoda. El apoyo (en Argentina) es lo que un deportista de alto rendimiento merece, siempre nos controlan y nos hacen revisiones médicas, ven nuestras fortalezas y debilidades para mejorarlas y potenciarlas. Siempre tenemos un equipo técnico detrás de nosotros, como médicos, nutricionista, kinesiólogo, etc. Desde el primer día que estuve con el equipo de Argentina me hicieron sentir muy cómoda. El equipo es muy unido”, concluyó Centellas.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com