Censo: Gobernación cruceña señala que Richter busca «tapar los huecos» del INE

La Gobernación de Santa Cruz manifestó este jueves que el vocero presidencial, Jorge Richter, miente y desinforma sobre la posibilidad de realizar el Censo de Población el 2024.

Las últimas horas, el vocero presidencial desahució la propuesta del Comité Interinstitucional de Santa Cruz para ejecutar el Censo de Población y Vivienda en 2023.

Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación cruceña, rechazó la postura de Richter tras la reunión que se llevó adelante entre autoridades del Gobierno nacional e instituciones cruceñas que fueron invitadas para instalar una mesa técnica y de socialización del cronograma del censo.

Richter, al salir de la reunión dijo que: «La gente de la comisión internacional de alto nivel escuchó la propuesta de la Uagrm y les dijo que era absolutamente inviable, porque adolecía de una calendarización adecuada. No se puede llevar adelante un censo sin tener pruebas cognitivas, censo experimental, validación de la boleta y tratar de sustituir esto con pruebas departamentales, eso ha quedado desechado, lo ha graficado la Cepal, a lo que no ha tenido respuesta la universidad».

Suárez respondió que el Vocero presidencial «es una persona que todo el tiempo está tratando de tapar huecos e ineficiencia del INE. Ellos decían que el Censo era viable el 2022. Luego suspenden. El Vocero qué hace, pone la cara para tapar huecos. Esto se tiene que justificar de forma técnica y el Vocero no lo puede hacer»

«El Vocero ahora lo que hace es desinformar. Sale a tapar los hucos que no pueden tapar técnicamente» apuntó Suárez, porque, en su criterio, el Gobierno no tiene un plan para ejecutar el Censo.

«El Gobierno quiere un censo para 2024 y no tienen idea de cómo hacerlo, el único plan serio es el que presentó el Comité Interinstitucional, donde se establecen los puntos del cronograma para tener un censo en 2023», dijo Suárez.

Indicó que el Gobierno no tiene voluntad política y que no le interesa realizar la encuesta nacional.

Suárez lamentó que no pueda existir una esperanza de diálogo, pese a que el Comité Interinstitucional respeta la postura que se expresó el lunes tras la reunión técnica por el censo y que se ratificó con el pleno de los miembros de la cumbre por el censo este miércoles en la capital cruceña.

Suárez recordó que, en esta línea, el Gobierno asumió el plazo para entregar la información completa sobre el cronograma que maneja el INE, cuya fecha límite expuesta desde Santa Cruz es el 26 de agosto, así como el segundo plazo establecido es el del 3 de septiembre, para que las autoridades nacionales definan la fecha de la encuesta nacional.

«Si no definen la fecha hasta el 3 de septiembre, el pueblo cruceño va a ir a las calles y si la definen para 2024 lo mismo, porque esto no obedece a un capricho, sino a una realidad y a un derecho, a ser censado y a priorizar lo técnico. Eso se hace poniendo un cronograma en base a la realidad y el Gobierno no lo tiene», concluyó Suárez.

