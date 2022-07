Censo: El Vocero pregunta si el comité cívico cruceño tiene voluntad de dialogar

Entornointeligente.com /

Mientras las organizaciones regionales de Santa Cruz preparan el paro cívico de 24 horas contra la postergación del Censo de Población y Vivienda para el 2024, el vocero Presidencial, Jorge Richter, preguntó al Comité Interinstitucional de Santa Cruz si tiene la voluntad de dialogar con el Gobierno dejando de lado las medidas de protesta. En entrevista con la radio Kawsachun Coca, Richter mencionó que «es importante consultar ¿cuál es la voluntad de diálogo que tienen el Comité Interinstitucional, el Comité Cívico y la Gobernación de Santa Cruz?, ¿Tiene el Comité Interinstitucional la voluntad de dialogar con el Gobierno nacional, desechando cualquier medida de presión, anteponiendo antes que el conflicto el diálogo?, ¿Está en condiciones de decirle al país entero que está con el ánimo de dialogar abiertamente con el Gobierno nacional sin advertencias, conminatorias y sin ultimátum?». En ese contexto, Richter destacó que el Gobierno nacional muestra voluntad de diálogo, lo que se ha expresado en reuniones con rectores de universidades, con el Comité Cívico de Potosí y con el Consejo Nacional de Autonomías. Explicó que el diálogo es un espacio intermedio entre dos posiciones distintas para encontrar la posibilidad de cerrar asimetrías donde ya no existan blancos ni negros sino se encuentre grises para poder avanzar. Por lo tanto, no debe estar sujeto a condicionamientos ni acciones de fuerza como lo hacen entidades cruceñas cerrándose a un paro, castigando a su población y sometiéndola al tensionamiento. Apuntó que este accionar es realizado para que puedan sobrevivir políticamente a través de una excusa para tapar una irresponsabilidad por no asistir al Consejo Autonómico. «Necesitan poder confrontar y establecer un adversario político que es el Gobierno nacional para tener vigencia política, poderse rehacerse ante grupos políticos para que puedan solventar, apuntalar y mantener la captación de poder en Santa Cruz; no hay ánimo de diálogo, no existe diálogo tampoco cuando se quiere condicionar a través de ultimátum de conminatoria», precisó el Vocero Presidencial. Richter reiteró si la comisión interinstitucional cruceña tiene la posibilidad de dejar el paro cívico para anteponer los intereses del pueblo cruceño y establecer posibilidades de desarrollo del Censo, debido a que se advierte nuevamente la intención de generar conflictos en el país, desestabilidad, buscando ganar un espacio y conseguir impunidad ante los hechos de 2019.

