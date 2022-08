Entornointeligente.com /

Censo Demográfico 2022 começa nesta segunda-feira Programado para acontecer em 2020, levantamento foi adiado por causa da pandemia de Covid-19 e, em 2021, sofreu novo adiamento, por falta de orçamento. Por g1

01/08/2022 07h21 Atualizado 01/08/2022

Começa nesta segunda-feira (1) a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE. Serão mais de 183 mil recenseadores visitando todos os domicílios do país.

O IBGE estima que existam hoje cerca de 75 milhões de domicílios nos 5.568 municípios do país.

A pesquisa nacional é realizada a cada 10 anos e, com base nesse cronograma, deveria ter sido feita em 2020. O Censo foi adiado inicialmente em razão da pandemia de Covid-19. Mas em 2021 sofreu novo adiamento, por falta de orçamento . Após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal liberou os R$ 2,3 bilhões necessários para a realização da operação censitária.

A população brasileira é estimada atualmente em cerca de 215 milhões de pessoas .

Além saber exatamente qual o tamanho da população, o Censo visa tirar uma fotografia detalhada dos brasileiros, mostrando suas principais caraterísticas socioeconômicas, incluindo idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda e saneamento básico dos domicílios.

Até o início de novembro, os recenseadores estarão visitando cada um dos domicílios do país, incluindo aldeias indígenas. Além disso, pela primeira vez, os moradores de territórios quilombolas serão contabilizados.

A coleta domiciliar nas áreas indígenas começa em 10 de agosto, e a dos territórios quilombolas, em 17 de agosto.

Segundo o IBGE, os primeiros resultados do Censo 2022 estão previstos para serem divulgados ainda no final deste ano. Outras análises e cruzamentos de dados serão divulgados ao longo de 2023 e 2024.

