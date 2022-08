Entornointeligente.com /

Censo 2022 pode ser respondido por telefone ou internet; saiba como fazer Participação remota só é possível com código eletrônico entregue por agente censitário na visita inicial obrigatória no domicílio. Com o e-ticket, cidadão terá 7 dias para responder ao questionário e o IBGE fará até três contatos para cobrar o preenchimento. Por Daniel Silveira, g1 — Rio de Janeiro

08/08/2022 05h30 Atualizado 08/08/2022

1 de 1 Agente censitário do IBGE na porta de um prédio em Salvador, na Bahia, na tarde de segunda-feira, 1º de agosto, primeiro dia da coleta do Censo 2022 — Foto: Divulgação/IBGE Agente censitário do IBGE na porta de um prédio em Salvador, na Bahia, na tarde de segunda-feira, 1º de agosto, primeiro dia da coleta do Censo 2022 — Foto: Divulgação/IBGE

O Censo 2022 oferece ao cidadão três possibilidades de participação – presencial, por telefone ou pela internet. Responder ao questionário de forma remota, no entanto, só é possível após visita do recenseador ao domicílio, mediante um tíquete eletrônico.

Esta é a primeira vez que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) oferece a possibilidade de participação no Censo por telefone – na operação censitária de 2010 já havia a opção de participação pela internet.

De acordo com o IBGE, ao receber a visita de um agente censitário o morador poderá fazer a escolha pelo autopreenchimento via internet ou telefone. A partir daí, será gerado um e-ticket para que a pessoa responda ao questionário remotamente no prazo máximo de sete dias.

Para auxiliar a sociedade a preencher remotamente o questionário da pesquisa foi criado o Centro de Apoio ao Censo (CAC), que funciona por meio do número 0800 721 8181. Lá, 180 agentes censitários se dividem, diariamente, para atender às demandas. O serviço funciona todos os dias, das 8h às 21h30.

Para evitar que o morador se esqueça de responder e o e-ticket perca a validade, no segundo dia após a visita do recenseador ele receberá uma mensagem por SMS e e-mail alertando sobre o prazo. Caso não responda à pesquisa, no quarto dia receberá uma ligação telefônica para verificar por que não começou a preencher o questionário.

Se mesmo após a ligação a pessoa não responder, o CAC fará o último contato no sexto dia. Se o prazo de sete dias expirar e o questionário permanecer sem resposta, o domicílio retorna aos aparelhos dos recenseadores para que possa ser realizada nova visita para realização da entrevista presencial.

