Censo 2022: O que o IBGE pergunta? Quanto tempo dura a visita? Veja perguntas e respostas

01/08/2022 07h56 Atualizado 01/08/2022

1 de 2 IBGE inicia pesquisa do Censo 2022 — Foto: Reprodução/Prefeitura de Praia Grande IBGE inicia pesquisa do Censo 2022 — Foto: Reprodução/Prefeitura de Praia Grande

Os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) deram início à coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022 .

Programado para acontecer em 2020, o Censo está sendo realizado com dois anos de atraso em razão da pandemia de Covid-19 e de cortes orçamentários.

Até o início de novembro, os recenseadores estarão visitando cada um dos domicílios nos 5.568 municípios do país, incluindo aldeias indígenas e territórios quilombolas.

Veja abaixo perguntas e respostas sobre o Censo 2022:

Coleta de dados do censo 2022 começa nesta segunda (1º) em todo o Brasil

1. O que é o Censo?

O Censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE e a última foi feita em 2010. O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país.

Além saber exatamente qual o tamanho da população, o Censo visa obter dados sobre as características dos moradores – idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.

A população brasileira é estimada atualmente em cerca de 215 milhões de pessoas. O IBGE calcula que existam hoje cerca de 75 milhões de domicílios no país.

2. Por que o Censo atrasou?

As entrevistas para a construção do Censo deveriam ter sido realizadas em 2020, mas foram suspensas por causa da pandemia de coronavírus .

Em 2021, sofreu novo adiamento por falta de recursos. O Orçamento 2021 foi sancionado, com vetos, pelo presidente Jair Bolsonaro, o que sacramentou a suspensão da realização da pesquisa no ano passado . Após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal liberou os R$ 2,3 bilhões necessários para a realização da operação censitária.

3. Qual a importância do Censo?

Com um panorama tão completo, a pesquisa ajuda na construção das políticas do país.

As informações do Censo são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados.

Entre as políticas públicas afetadas pelo Censo, é possível citar:

Calibragem da democracia representativa, através da contagem populacional (definição do número de deputados federais e estaduais e de vereadores); Determinação dos públicos-alvo de políticas públicas federais, estaduais e municipais; Detalhamento da população em risco para campanhas de vacinação; Ajustes nas políticas para superação e recuperação pós-pandemia; Distribuição das transferências da União para estados e municípios, com impacto significativo nos orçamentos públicos (segundo o IBGE , em 2019, 65% do montante total transferido da União para estados e municípios consideraram dados de população); Transferências e recursos para a administração de programas sociais; Identificação de áreas de investimento prioritário em saúde, educação, habitação, transportes, energia, programas de assistência a crianças, jovens e idosos.

4. Como será feito o Censo?

Serão mais de 183 mil recenseadores visitando todos os domicílios do país.

Até o início de novembro, os recenseadores estarão visitando cada um dos domicílios do país, incluindo aldeias indígenas. Além disso, pela primeira vez, os moradores de territórios quilombolas serão contabilizados.

A coleta domiciliar nas áreas indígenas começa em 10 de agosto, e a dos territórios quilombolas, em 17 de agosto.

Os primeiros resultados do Censo 2022 estão previstos para serem divulgados ainda no final deste ano. Outras análises e cruzamentos de dados serão divulgados ao longo de 2023 e 2024.

5. Quanto tempo dura a visita?

Serão aplicados dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido.

Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.

O questionário básico traz os seguintes blocos de perguntas: identificação do domicílio, informações sobre moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, educação, rendimento do responsável pelo domicílio, mortalidade.

Já o questionário da amostra, além dos blocos contidos no questionário básico, investiga também: trabalho, rendimento, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, pessoas com deficiência, migração interna e internacional, deslocamento para estudo, deslocamento para trabalho e autismo.

A seleção da amostra que irá responder o questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) do recenseador.

6. Como identificar o recenseador ou recenseadora?

Segundo o IBGE , os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete de identificação, boné do Censo, crachá e o Dispositivo Móvel de Coleta (DMC). É possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE (respondendo. ibge .gov.br) ou pelo telefone 0800 721 8181.

2 de 2 Saiba como identificar o recenseador ou recenseadora — Foto: Divulgação/IBGE Saiba como identificar o recenseador ou recenseadora — Foto: Divulgação/IBGE

