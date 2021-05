Cenário nacional é entrave para governadores de 12 estados indicarem sucessores em 2022

Entornointeligente.com / RIO — Sob influência do cenário nacional, governadores de 12 estados que não podem ou não pretendem ser candidatos à reeleição têm dificuldades para aglutinar sua base em um nome de consenso à sucessão. A polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o pano de fundo da maioria dessas fissuras locais, com pré-candidatos buscando assegurar o apoio de padrinhos nacionais para tomar a dianteira no cenário estadual.

Entre os governadores que defendem uma “terceira via” na eleição presidencial, a preocupação é que uma eventual insatisfação com a montagem de chapas estaduais leve partidos da base a esvaziarem seu palanque para negociar apoios a Bolsonaro ou Lula. Em alguns casos, a migração do vice para o partido do chefe do Executivo surgiu como alternativa para pacificar a base. Em outros estados, desavenças entre o titular e o vice-governador tendem a fragmentar o grupo da situação. Há casos ainda em que governantes cogitam cumprir o mandato até o fim, abrindo mão de disputar outro cargo em 2022, para abrir espaços a aliados.

Leia: Em ritmo de campanha, Bolsonaro intensifica agenda de viagens com comícios

Embora estejam aptos à recondução, os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos do PSDB, têm manifestado interesse em disputar a Presidência e descartam concorrer novamente ao Executivo estadual. A convite de Doria, seu vice, Rodrigo Garcia, trocou o DEM pelo PSDB. Aliados de Leite costuram uma saída semelhante para o vice gaúcho, Ranolfo Vieira Jr., que deixou o PTB após romper publicamente com o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente da legenda, e também tem convites de MDB e Podemos.

— Fizemos um convite ao Ranolfo para que ele concorra à sucessão pelo PSDB. É um candidato natural ao governo, em qualquer partido, por representar a continuidade da atual gestão — afirma o deputado federal Lucas Redecker, presidente do PSDB gaúcho e entusiasta da candidatura presidencial de Leite.

Outro possível candidato à sucessão de Leite é o deputado federal Alceu Moreira (MDB), cujo partido ampliou a presença no secretariado estadual neste ano em paralelo a um cabo de guerra interno — parte dos emedebistas gaúchos defende uma posição independente ao governador. Para conciliar espaços, o PSDB vem deixando em aberto a vaga na chapa ao Senado, que pode ser ocupada por um partido aliado. O PP, que fez parte da coligação de Leite em 2018 e integra a base na assembleia local, deve se afastar do grupo nas próximas eleições para lançar como candidato o senador Luis Carlos Heinze, aliado de Bolsonaro.

PUBLICIDADE No caso de Doria, a filiação de Garcia ao PSDB foi planejada para evitar que setores tucanos lançassem o nome de Geraldo Alckmin ao governo. A cúpula do DEM criticou o movimento de Doria e abriu conversas com Alckmin nos bastidores, mas há possibilidade de manter o apoio à candidatura Garcia mesmo em outro partido.

Dissidências no Nordeste Na região Nordeste, que tem oito governadores em fim de segundo mandato, todos enfrentam o risco de dissidências na base. No Maranhão, por exemplo, o governador Flávio Dino (PCdoB) se divide entre um apoio a seu vice, Carlos Brandão (PSDB), ou ao senador Weverton da Rocha (PDT). Ambos têm se colocado como pré-candidatos ao governo, ameaçando reeditar o racha da eleição à prefeitura de São Luís em 2020, quando o grupo de Weverton apoiou a vitória do oposicionista Eduardo Braide (Podemos) no segundo turno contra Duarte Jr (Republicanos), que era apoiado por Brandão.

Embora seja aliado de Ciro Gomes, presidenciável do PDT, Weverton se reuniu no início do mês com Lula em Brasília e abriu diálogo com o petista, cuja candidatura em 2022 é apoiada por Dino. Outro elemento que movimenta as costuras à sucessão é a possível filiação de Dino ao PSB, que pretende lançá-lo como candidato ao Senado. Nesta hipótese, Brandão assumiria o governo no início de 2022 abrindo palanque a um presidenciável do PSDB, enquanto Dino consolidaria uma frente de esquerda.

PUBLICIDADE — O convite ao governador está feito, creio que ele está discutindo a transição. O PSB vai defender uma aliança na esquerda — afirmou o deputado Bira do Pindaré (PSB-MA).

Quem são os possíveis candidatos a presidente em 2022 A atuação de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde e a visibilidade que ganhou na época fizeram o Dem cogitar lançar o nome dele em candidatura própria em 2022 Foto: Jorge William / Agência O Globo Após anulação as condenações na Lava-Jato, Lula reestabeleceu os direitos políticos e poderá concorrer em 2022. Lideranças do PT dizem que Lula só não sai candidato se ele quiser Foto: Edilson Dantas O presidente Jair Bolsonaro cada vez se mostra mais claramente candidato à reeleição. Em visita à Câmara, em fevereiro, após ser xingado por deputados da oposição, ele respondeu: "Nos encontramos em 22". Foto: Isac Nóbrega/PR Antes da decisão que possibilita Lula se candidatar, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi aconselhado pelo ex-presidente a rodar o país se apresentando como pré-candidato Foto: Custódio Coimbra / Agência O Globo 23/10/2018 Terceiro colocado nas últimas eleições, Ciro Gomes quer ser a opção da esquerda para derrotar Bolsonaro em 2022 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil / Agência O Globo Pular PUBLICIDADE O governador de São Paulo tem se colocado como opção de centro direita a Bolsonaro, não evitando o embate com o presidente, de olho em 2022 Foto: Fotoarena / Agência O Globo Os planos de Doria podem esbarrar nas articulações de grupo de tucanos para lançar o governador do RS, Eduardo Leite, à Presidência Foto: Gustavo Mansur / Agência O Globo Após ir para o segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo com votação expressiva, Guilherme Boulos se cacifou para concorrer novamente para presidente Foto: Marcio Alves / Agência O Globo O governador do Maranhão, Flávio Dino, defende a criação de uma frente ampla de esquerda e seu nome é um dos catados para essa coligação Foto: 11/01/2013 / Agência Brasil Desde que saiu do governo brigado com o presidente, o nome do ex-juiz Sergio Moro é cotado para 2022 Foto: Fabio Pozzebom / Agência Brasil Pular PUBLICIDADE Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, começou a ser assediada por líderes partidários para participar de composições de chapa para disputa à Presidência. Pelo menos três legendas já enviaram emissários para discutir o assunto com a ela Foto: Patricia Monteiro / Bloomberg Candidato a presidente pelo Novo em 2018, João Amoêdo planeja se candidatar novamente em 2022, mas enfrenta resistências no partido Foto: Alexandre Cassiano / Agência O Globo Senador Tasso Jereissati se colocou como opção do PSDB para a Presidência em 2022 e ganhou o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

No Ceará, o governador Camilo Santana (PT) conversa com a cúpula petista sobre concorrer ao Senado, visando ampliar a bancada no Congresso. Sem a definição de Camilo, o PT tampouco descarta lançar um nome ao governo. Lideranças do PDT, por sua vez, citam a popularidade de Camilo como razão para apoiar sua tentativa ao Senado, o que deixaria o governo a partir de abril com a vice Izolda Cela (PDT).

Mirando um palanque para Ciro em seu próprio estado, o PDT se planeja para ter candidatura própria ao Executivo estadual. A lista de nomes sondados inclui o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, a própria Izolda e até o senador Cid Gomes, irmão de Ciro, que não tem manifestado interesse por ora em concorrer ao governo. Em meio ao clima de desconfiança mútua entre petistas e pedetistas, a candidatura de Camilo, que manteve trânsito entre os dois grupos nos últimos anos, é tida como fiel da balança para aglutinar a base.

— Se Camilo não concorrer ao Senado, aí zera o jogo — resumiu o deputado federal André Figueiredo (PDT-CE).

Na Bahia e no Sergipe, os governadores Rui Costa (PT) e Belivaldo Chagas (PSD), respectivamente, tendem a trocar uma disputa ao Senado pelo esforço em garantir a adesão de seus vices a suas alianças em 2022. Sem espaço nas chapas majoritárias articuladas por Costa, o vice João Leão (PP) é incentivado por aliados a articular uma candidatura ao governo ou se lançar ao Senado na chapa do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), opositor ao PT.

PUBLICIDADE No caso de Chagas, uma renúncia em abril deixaria o governo a cargo do PT, partido de sua vice, Eliane Aquino, que já apresentou a pré-candidatura do senador Rogério Carvalho (PT-SE) ao governo. O PSD, no entanto, também quer encabeçar uma chapa majoritária local.

— O PT é aliado histórico do nosso grupo. É natural e justo manter uma aliança votando em Lula novamente, e tendo a reciprocidade no governo estadual com o PSD — afirma o deputado Fábio Mitidieri (PSD-SE), outro nome cotado para a sucessão de Chagas.

Composições com Bolsonaro Já em estados como Amapá e Mato Grosso do Sul, as fissuras entre governadores e seus vices envolvem possíveis composições com Bolsonaro. No estado da região Norte, o governador Waldez Góes (PDT) tende a definir uma candidatura à sucessão em acordo com o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), de quem é aliado. Alcolumbre tentará renovar o próprio mandato, que se encerra em 2022, e espera receber o apoio de Bolsonaro. O vice-governador Jaime Nunes (PROS), rompido com Góes, também se articula para concorrer ao governo de olho numa aproximação ao presidente. Aliados de Nunes costuram uma filiação ao PSL, partido com o qual Bolsonaro trata de um possível retorno.

Veja também: Além de cortejar Bolsonaro, PP quer filiar três ministros para eleições de 2022

PUBLICIDADE No estado sul-mato-grossense, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) tenta lançar como seu sucessor o secretário Eduardo Riedel, que assumiu a pasta da Infraestrutura neste ano em substituição ao vice-governador Murilo Zauith (DEM), antigo titular. Azambuja negocia a manutenção de uma aliança com o PSD, que também pretende ter candidatura ao governo e oscila entre maior alinhamento ou distância a Bolsonaro, a depender do nome escolhido. O senador Nelsinho Trad, cogitado para assumir um ministério neste ano, tem sinalizado que abriria mão da disputa estadual em favor do irmão Marquinhos Trad, prefeito de Campo Grande e mais crítico ao presidente. O próprio Azambuja chegou a fazer acenos a Bolsonaro no início do ano, quando foi um dos poucos governantes a não assinar cartas com críticas à gestão do presidente na pandemia.

Já o DEM, que prepara o lançamento da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, numa chapa ao Senado, tende a costurar uma aliança com o bolsonarismo local. A cúpula do partido tem estimulado a transferência para o Rio de domicílio eleitoral do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde), opositor de Bolsonaro, sob o argumento de que na capital carioca ele teria maior visibilidade para construir uma chapa presidencial.

PUBLICIDADE

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com