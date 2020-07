Cendoya denunció intento por implantar sistema que perjudique a Antel

Entornointeligente.com /

Nicolás Cendoya está en el ojo de la tormenta. Su nombre fue propuesto por el Frente Amplio (FA) para integrar el directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) y ha ido objetado por el gobierno.

El pasado 1° de junio un hombre entró en la secretaría general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Comunicaciones (Ursec) de la que Cendoya era director. Según las crónicas periodísticas el hombre se apoderó de una carpeta verde y destruyó en una trituradora una cantidad indeterminada de documentos.

Parte de la prensa y algunos referentes del gobierno apuntaron contra Cendoya. Lo acusaron de todo y lo responsabilizaron de actos de corrupción.

Ahora el exdirector está siendo investigado por la Fiscalía. Sin embargo hasta ahora nada lo acusa. Los hechos se registraron en una oficina que no correspondía a Cendoya y están, incluso, ubicada en otro piso. Incluso la misteriosa carpeta verde apareció en las oficinas de Ursec y no contenía documentos del organismo.

Este viernes Nicolás Cendoya compareció en la pantalla de Legítima Defensa donde fue entrevistado por el periodista Leandro Grille. Allí dijo su verdad.

Recordó que la nueva presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía ordenó una investigación interna. “En la primera oportunidad en que tuvimos directorio yo convalidé esa denuncia. Ahora pasó a ser formalmente una denuncia de Ursec”, señaló.

Es intención de las autoridades conocer el contenido de la carpeta verde y de la bolsa de la trituradora para ver que documentos se habían triturado.

No obstante la famosa carpeta verde apareció. “Esa carpeta tenía unos documentos para la preparación de un proceso de familia que esa persona iba a llevar adelante. Era su actividad privada”, explicó Cendoya.

Señaló que tanto la Fiscalía y la Policía tomaron las huellas dactilares de los documentos y “las huellas que había eran las de la persona en cuestión y la de la clienta, cuyo nombre apareció en la cubierta de la carpeta”.

“Lo interesante es que nos hicieron allanamientos, nos incautaron los teléfonos, computadoras, y después una funcionaria viene y dice yo sé dónde está la carpeta. Fuimos a la Ursec y evidentemente apareció. Se labró un acta y en definitiva a cinco días de haber sido presentada la denuncia se disolvió el tema de la carpeta verde”, agregó.

Recordó que en torno a este tema han existido trascendidos de diverso tipo en la prensa. “Es verdad que ha habido trascendidos. Evidentemente ha habido un manejo a nivel del relato. Hay una relato sobre irregularidades que ha llevado a cuestiones que han dejado en ridículo a quienes han construido esos relatos porque en definitiva no eran como se señalaban”, agregó.

“Me gustaría destacar que el fiscal nos ha señalado permanentemente que no ha tenido acceso a la bolsa ni a ningún informe sobre la bolsa. No creo que la prensa hay tenido acceso a ese material si no lo ha hecho el fiscal. Si fuera así sería gravísimo porque sería una filtración indebida que debería ser investigada. La otra posibilidad es que sea un invento”, subrayó.

Subrayó Cendoya que si hubiera querido destruir algo lo podía haber hecho, “no le habría pedido a alguien que viniera de afuera. No tiene sentido. Es un relato realmente absurdo”.

Sobre su virtual veto a integra el directorio de Antel, el exjerarca de la Ursec reflexionó: “Lo primero que hay destacar es que cuando el gobierno ofreció la participación del Frente Amplio en la administración, el cargo de director de Antel no estaba. El Frente Amplio, coherente con la política programática de considerar estratégicas a las empresas públicas para el desarrollo, dijo este cargo tiene que estar. Cuando se presenta el listado el gobierno objeta mi nombre, porque lo ve fuertemente identificado con la política anterior”.

“Veo que se está identificando esto con el rol del Frente Amplio como oposición y como garantía de los derechos sociales y culturales de nuestra gente”, continúo. “Evidentemente hay una postura, y más allá de los aspectos personales, sería una muy mala señal por parte del Frente Amplio si permite que mediante campañas de manipulación de la información y de generación de una imagen, que no es la real, se esté eligiendo que frenteamplista va representar al FA en Antel por parte del gobierno o por parte de intereses económicos que han operado en esto”.

Respecto al rol que entiende debe jugar Antel en una futura política de comunicaciones, Cendoya dijo creer que “se conjugan una serie de elementos. En primer lugar hay una cierta imprecisión sobre el rol que se otorga a Antel. Se ha dicho que será el centro de un ecosistema de telecomunicaciones, cosa con la que estoy de acuerdo, pero ese ecosistema tiene que estar integrado por factores que sean virtuosos para el desarrollo nacional. Y más en un contexto como el que estamos viviendo de crisis generada por la pandemia”.

Para Cendoya eso es lo que “hay que discutir. Creo que hay intereses fuertes en avanzar hacia un modelo que favorezca a las empresas multinacionales. Desde el rol de director de Antel mi trabajo es evitar que esta pierda terreno en el competencia con las multinacionales”.

