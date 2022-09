Celulares: el 21 de setiembre inicia la subsanación de datos de los usuarios

Entornointeligente.com /

De acuerdo al protocolo establecido por el ente regulador, las empresas operadoras deberán solicitar mediante mensaje de texto (SMS) a los titulares de la línea móvil, cuyo registro cuenten con datos inconsistentes, que se acerquen de manera presencial a sus oficinas o centros de atención a fin de regularizar su información. «En caso el abonado no realice el trámite, se le suspenderá el servicio y si, a pesar de ello, no regulariza la titularidad de su línea o líneas, se procederá con la baja definitiva», señaló el presidente ejecutivo del Osiptel, Rafael Muente Schwarz. El titular del ente regulador indicó que se dará prioridad a aquellos casos que presentan un grado de inconsistencia elevado (por ejemplo, nombres con una letra, groserías, frases), cuyo proceso de regularización culminará en octubre próximo. Cabe señalar que el registro de abonados será actualizado conforme avancen las acciones desplegadas por las empresas operadoras, a través del reporte diario que realizan al RENTESEG. Una vez finalizado el proceso de actualización, las empresas deberán remitir un reporte con el estado final de dichas líneas. «En el supuesto que no corrijan el registro, se evaluará la imposición de medidas administrativas, tal como, la imposición de una medida cautelar en el marco de un procedimiento de medida correctiva, entre otras», precisó. Como se recuerda, tras un cotejo realizado en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Osiptel identificó 408,982 casos de inconsistencias, de los cuales 100 588 correspondieron a ciudadanos peruanos (registrados con DNI) y 308,394 a ciudadanos extranjeros (registrados con pasaporte o carné de extranjería). Entre las principales inconsistencias detectadas figuran nombres y apellidos formados únicamente por consonantes («H HHH H», «K K K»), que cuentan con solo una letra («G G F»), con caracteres no alfabéticos («758 [email protected] Tu», «[email protected]») o que contienen groserías o sinsentidos («Jaja Jajaja Jajaja», «Jonhhy La gente está muy Loca», «Té de manzanilla», «Li Mo Nada», «José José José», «Paolo Depredador Guerrero»); abonados cuyos nombres y número de documento coinciden con la base del Reniec, pero cuyo tipo de documento, consignado en el registro de abonados de las empresas operadoras, es un pasaporte o carné de extranjería; entre otros. La mayor cantidad de inconsistencias detectadas corresponden a Movistar (306,637 casos), seguida de Entel (76,797), Bitel (12,154), Claro (11,965), Flash Mobile (1,173) y Cuy Móvil (256). Más en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que el Gobierno y el empresariado deben trabajar en conjunto para ayudar a resolver los grandes problemas como es la desigualdad y la pobreza. https://t.co/qY7R4hcNzg pic.twitter.com/o9BAmpYoqE

