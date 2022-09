Celtic 0-3 Real Madrid

Entornointeligente.com /

Los goles :

56′ Vinicius JR 60’Luka Modrič

76′ Eden Hazard

Carlos Ancellotti, Real Madrid :

» En la segunda parte el equipo ha jugado muy bien y estoy muy satisfecho. La segunda parte ha sido honestamente un recital. Nos vamos con la portería a cero, pero me quedo con el juego de la segunda parte. Hemos mantenido la posesión y cuando teníamos espacios lo hemos hecho muy bien.Hemos sufrido, pero no me puedo enfadar con el equipo. Aquí hay que sufrir y hemos sufrido en la primera parte porque contra este equipo se sufre. A veces hay que sufrir y este equipo es capaz de sufrir sin perder la cabeza. El Celtic es un gran equipo. La atmósfera de este estadio es fantástica y es una gran experiencia jugar aquí».

Toni Kroos fue elegido el mejor jugador del Celtic- Real Madrid , correspondiente a la primera jornada de la Champions League 2022/23.

Toni Kroos, Real Madrid :

» Es la mentalidad de esta afición. Aceptan a los rivales que vienen y es un ambiente espectacular. No esperábamos un partido fácil porque en casa este es un buen equipo. Ganaron 4-0 el fin de semana al finalista de la Europa League. La primera parte fue difícil. Sabíamos que podían jugar muy bien al fútbol, pero lo importante era estar tranquilos. Poco a poco tuvimos el control del partido y lo hicimos. Fue una victoria merecida».

Celtic

Ange Postecoglou, Celtic :

«Tenemos que entender que en este nivel, tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. No vamos a crear tantos y no los tomamos esta noche, y los mantuvimos casi en el juego porque si hubiéramos anotado primero, habrían tenido que abrirse un poco, lo que nos habría permitido, con suerte, crear más ocasiones. Pero es una buena lección para nosotros y, con suerte, una de la que aprenderemos.El primer gol siempre iba a ser bastante importante en la noche, y hasta ese momento pensé que estábamos bien en el juego. En todo caso, tuvimos las mejores oportunidades, pero no las aprovechamos y esos son los márgenes a este nivel. Una vez que marcaron, tomaron un poco el control del juego, perdimos la compostura y tienen calidad para castigarte en esos momentos.Tratamos de seguir adelante y volver al juego, pero eso dejó algunos vacíos y ellos lo capitalizaron.»

