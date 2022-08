Celso Athayde: «Se fossem um Estado brasileiro, as favelas seriam o quarto maior estado do país»

Entornointeligente.com /

Chama-se Celso porque era um nome de um homem que a mãe achava bonito e Athayde é nome do pai, de quem não tem memória. Um dia foi a um médico e ele tinha escrito na porta, Dr. Athayde. Celso disse à mãe: «Um dia vão-me chamar doutor». A mãe «deu uma risada». Na altura moravam na rua, debaixo de um viaduto. Foi assim para Celso Athayde entre os seis e os 12 anos. Hoje, aos 59 anos, é um dos empresários mais conhecidos do Brasil, fundador da CUFA, Central Única das Favelas , organização não-governamental nascida na Cidade de Deus, Rio de Janeiro, que cria uma rede de apoio social, educativo, cultural em cinco mil favelas e que está em muitos países do mundo, incluindo Portugal.

